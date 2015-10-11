Сергей Лебедев: На нынешних президентских выборах поразила высокая активность избирателей

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси Сергей Лебедев.

Вы, действительно, прямо с участка к нам?

Сергей Лебедев:

Действительно. Вместе с моими коллегами мы в течение дня разъехались по всем областям Беларуси, с раненого утра ведем наблюдение за ходом выборов.

Но не только сегодня. И на досрочном голосовании тоже работали.

Сергей Лебедев:

Разумеется. Я работа и вчера, и позавчера. Так же, как и мои коллеги. За эти два дня я посетил 16 избирательных участков. И поэтому сейчас, к моменту завершения выборов, у нас складывается достаточно широкая и, на мой взгляд, объективная картина того, как прошли выборы.

Эти пять оставшихся минут, уже менее пяти минут, до закрытия участков, пожалуй, никоим образом не повлияют на ваши общие впечатления. Так что, возможно, вы можете с полной ответственностью его уже озвучить.

Сергей Лебедев:

Самый главный вывод, к которому приходят мои коллеги и наблюдатели от стран СНГ, это то, что выборы прошли организованно, спокойно и на более высоком, я бы хотел подчеркнуть, уровне, чем предыдущие выборы.

Вы имеете право делать сравнительный анализ. Вы практически во время всех кампаний президентских работали.

Сергей Лебедев:

В течение последних восьми лет, да.

Принято сравнивать выборы с демократическими стандартами. Насколько вообще корректна такая формулировка? Если да, то насколько они соответствуют демократическим стандартам, на ваш взгляд, нынешние выборы?

Сергей Лебедев:

Разумеется, есть какие-то общепризнанные демократически нормы. Мы их тоже признаем на пространстве СНГ. Но вот точно определиться, несмотря на то, что мы неоднократно предлагали нашим западным коллегами выработать общие критерии, они почему-то отказываются. И, к сожалению, мы понимаем эти демократические стандарты по-своему, они почему-то вносят свое понимание в эти нормы. Но, тем не менее, я сегодня общался с западными наблюдателями. И вот до завершения выборов у них всех складываются уже положительные впечатления. Правда, с оговоркой: «А вот давайте подождем подсчета голосов, и окончательные оценки мы скажем завтра». Но, невзирая на это, я хочу сказать, что у наблюдателей от СНГ, мы склоняемся к тому, чтобы дать положительную оценку этим выборам, поскольку, действительно, организация хорошая впечатляет.

Я так полагаю, что и от западных наблюдателей следует ожидать тоже позитивных оценок. И, пожалуй, предварительным свидетельством того является завтрашняя повестка дня в Брюсселе, где намерены обсудить вопрос снятия санкций. Что вы можете сказать по этому поводу?

Сергей Лебедев:

Наши контакты с западными наблюдателями показывают, что с каждым годом наши оценки становятся все ближе и ближе, совпадают. Потому что обмен мнениями полезен, мы получаем более широкое представление о прошедших выборах, и они – то же самое. Они признают это. И мы очень надеемся, что когда-нибудь мы придем к единым критериям оценки выборов.

Но это уже вопрос времени, небольшого, пожалуй, времени. Сергей Николаевич, вы к нам в студию буквально с горящими глазами пришли, несмотря на усталость от колоссальной работы. Ваш что-то поразило, удивило, может быть, приятно удивило? Вы в очень хорошем настроении.

Сергей Лебедев:

Приятно удивила, конечно, праздничная атмосфера, которая царила на большинстве избирательных участков. Мы видели выступления ансамблей, звучала музыка, выступали и художественная самодеятельность, и профессиональные артисты. Действительно, у людей было хорошее настроение. И поразила, конечно, высокая активность избирателей. Мне представляется, что это свидетельство того, что и в целом граждане Беларуси стали более активными, им не все равно, кого они избирают, им не все равно, как будет дальше развиваться Беларусь. И именно эти побудительные мотивы, мне представляется, кроятся в причинах высокой активности избирателей.

Да. Мы, к сожалению, не располагаем свежими цифрами на момент закрытия участков, но по состоянию на шесть часов – 82%. Как бы вы прокомментировали эту цифру?

Сергей Лебедев:

Это очень высокая активность. Давайте сравним с активностью избирателей в западных странах, которые нас учат, как надо проводить избирательную кампанию. Там обычно где-то 50 – это уже очень высоко. 60. А здесь – 80%. Это очень хорошо. Мы расцениваем как позитивный момент.

Даже в Минске, который традиционно – не самая высокая явка в столице всегда, 67% по состоянию на шесть вечера. Вы наблюдали именно в Минске и Минской области.

Сергей Лебедев:

Мне представляется, что высокой активности в значительной мере способствовала и возможность досрочного голосования. Вы знаете, когда люди имеют возможность прийти на избирательный участок не конкретно в какой-то день, а раньше, спланировать могут свое время так, как им хотелось бы, это, конечно, дает возможность им проголосовать. Это тоже одна из причин.

Все равно, вот что-то вы как наблюдатель какие-то шероховатости заметили?

Сергей Лебедев:

Шероховатости были в основном технического характера. Некоторые традиционные для пространства СНГ нарушения. Я даже не хочу это слово употреблять. На некоторых участках семейные пары пытались вдвоем войти в одну кабину. Но разве это нарушение? Или где-то были не в том месте размещены информационные материалы.

Они вместе шагают по жизни.

Сергей Лебедев:

Что делать? Но это нарушение.

Но это интимный вопрос – голосование.

Сергей Лебедев:

Мне представляется, что эти нарушения, отдельные (я хочу подчеркнуть), ни в коем случае не повлияли на результаты голосования. Поэтому, в целом, мы сейчас склоняемся к тому, чтобы признать эти выборы демократичными, легитимными, прозрачными, соответствующими, самое главное, законодательству Беларуси.

Сергей Николаевич, я вас благодарю. Будем ожидать официального заключения от вашей миссии. И, пожалуй, ваше заключение, как говорят социологи, можно считать репрезентативным, поскольку ваша миссия наиболее многочисленная.

Сергей Лебедев:

А мы в этом не сомневаемся.

Около четырех сотен человек.

Сергей Лебедев:

387 человек из 9 стран СНГ.