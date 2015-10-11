За Александра Лукашенко проголосовали 84% избирателей, по данным экзит-поллов

В гостях у программы «Неделя» Юрий Геннадьевич Черняк, руководитель Молодежной лаборатории социологических исследований.

Юрий Черняк, руководитель Молодежной лаборатории социологических исследований:

Были получены следующие результаты. За Гайдукевича Сергея Васильевича проголосовало 5,2% респондентов. Короткевич Татьяна Николаевна — 4,9%, Лукашенко Александр Григорьевич — 84,1%, Улахович Николай Дмитриевич — 1,4%, против всех — 4,4%.

Благодарю Вас за озвученные цифры. По Вашему опыту, Ваша компания не первый раз занимается проведением экзит-поллов. Насколько вот эти предварительные цифры экзит-поллов совпадают впоследствии с официальными итогами выборов, озвученными Центральной избирательной комиссией?

Юрий Черняк:

Наверное, все мои коллеги согласятся, что полностью попасть в цифру, озвученную ЦИКом, невозможно, достаточно сложно. Я думаю, что в пределах статистической погрешности у нас все получится.

Порядка скольки процентов?

Юрий Черняк:

Я думаю, порядка 2–4%. Не более пяти.

Сама технология экзит-поллов, поскольку экзит-поллы проводятся практически во всех странах мира, вот сама технология чем отличается от Беларуси? Или она ничем не отличается?

Юрий Черняк:

Это стандартная технология, которая адекватна и удобна, принята во всех странах мира. Я думаю, радикальных отличий не существует абсолютно, поскольку я не могу сказать, как работают мои коллеги, которые проводят экзит-поллы у нас в стране. Тем не менее я уверен, что таких радикальных отличий нет.

Я Вас благодарю.