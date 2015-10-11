Александр Лукашенко: Очень важно для Польши, для России, для мирового сообщества, Евросоюза, Америки, с каким результатом из этих выборов выйдет любой Президент

Для каждого из участников нынешней политической кампании важен результат — уверен Александр Лукашенко. И если народ отдает явное предпочтение своему кандидату на выборах — это свидетельство сильной поддержки.

Александр Лукашенко:

Главное – проведение выборов. «Демос» – народ, «кратос» – власть, вы это лучше меня знаете. Поэтому народ сегодня определяет свою власть. Вы знаете полномочия Президента в Беларуси – они совершенно разные, нежели у нас и у Польши. Поэтому это очень важные выборы. Народ должен определиться, даже если вам вдруг «все понятно» на этих выборах. Это право народа. И поймите одну простую вещь: почему вы так умозрительно подходите к этим вещам и слишком упрощенно смотрите на выборы?

Во-первых, очень важно, с каким багажом выйдет победитель из этих выборов. Если меня касается, очень будет плохо, ну не то что уж очень плохо, но, согласитесь, плохо будет, если в этот раз меньше, чем в прошлые выборы, проголосует людей. Значит, от меня уже люди начинают уходить, недовольно какое-то количество моей политикой. Поэтому для меня очень важно, если Лукашенко выигрывает, чтобы я сохранил то, что было в прошлые выборы. Я не даю никому сигнал – уже выборы идут, тут уже не повлияешь на эти выборы. Я об этом и раньше говорил.

Во-вторых, исходя из этого, очень важно для Польши, для России, для мирового сообщества, Евросоюза, Америки, с каким результатом из этих выборов выйдет любой Президент. С кем они будут разговаривать – с человеком, который имеет подавляющую поддержку белорусского народа, или который чуть-чуть преодолел эту планку? Ведь идя из оппозиции в первые выборы, я вам напомню, Лукашенко набрал, по-моему, 83% голосов в 1994 году во втором туре. Потом на процент-два было меньше, но все равно я этот уровень сохранял. И это две трети населения, это сильная поддержка. И хотели мы или нет (я тоже, когда веду разговор с каким-нибудь Президентом) всегда держу в голове, сколько же его народа поддержало. Поэтому это тоже важно.

Но если вам, как вы сказали, и всем все понятно, то если говорить обо мне – не это главное. Если Лукашенко изберут, то жизнь на этом не останавливается. Я должен, исходя из того, что есть, продолжить, пусть без радикализма, но очень быстрое движение по выходу на нормальный уровень развития Беларуси. Вот что для меня главное. Я должен обеспечить безопасность народа. Избрали бы другого, ему что-то бы простили на первых порах – мне ничего не будет прощено. Мне ничего не простят – ни зарплаты, ни экономику, ни безопасность, ни военную оборону. Ничего, потому что с меня сразу спросят: а где ж ты был эти годы? Поэтому я живу этими вопросами.

Выборы для белорусов уже традиционно стали настоящим праздником. На избирательный участок люди приходят не только чтобы исполнить свой гражданский долг, но и пообщаться. Оценить атмосферу Президент посоветовал и журналистам.

Журналист:

По вашим ощущениям, удался ли этот праздник? Вы уже пожелали, как на празднике принято, белорусам здоровья и мира. Каких еще внешних условий и действий от самих жителей страны вы ждете, чтобы они дальше жили безбедно и счастливо?

Александр Лукашенко:

Будем работать – будем иметь все. Для того чтобы нормально жить, в Беларуси сегодня есть все. Но прежде чем требовать вам от меня или от кого-то из людей, группы людей, посмотрите внутрь себя: все ли вы делаете для того, чтобы жить нормально. Если вы не покладая рук изо дня в день пашете, трудитесь и не имеете в результате, к примеру, зарплаты (хотя это больше к советскому времени подходит), значит здесь что-то не так, значит надо что-то во власти искать. Если же вы где-то недорабатываете и хотите жить, как на Западе, а не работаете "по 40 часов" в сутки, тогда разве мы можем жить нормально? Поэтому прежде чем чего-то требовать от власти ( я в сторонке, от меня всегда надо требовать, потому что вы меня избираете, особенно те, кто за меня голосует), надо посмотреть на себя.

Еще раз подчеркиваю по первой части вопроса: я своему народу ничего не могу пожелать – у него все есть. Это талантливый, умный, мудрый – я не льщу – народ. Есть и недостатки и у меня, и у нашего народа – не без недостатков, но есть все. Поэтому единственное, что я хочу пожелать, это тоже от народа зависит, но не только – это здоровья. Все остальное купим, все остальное мы заработаем. Мы это умеем.