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Сергей Лебедев: избирательная кампания в Беларуси ведется планово, организованно, в соответствии с законодательством

30 августа 2016 10:28
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Новости Беларуси. Количество международных наблюдателей за выборами в Беларуси увеличилось до 480. Самая многочисленная миссия – от СНГ. Аккредитованы 328 человек. Большинство из них приедут в Минск накануне выборов. Долгосрочный мониторинг ведут 44 наблюдателя. Они уже почти месяц работают в регионах республики. По их оценкам избирательная кампания ведется планово, организованно, в соответствии с законодательством республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва:
Мы удовлетворены ходом кампании. Мы об этом говорим, мы выпускаем регулярно наши бюллетени. Будем продолжать работу вплоть до дня выборов, до закрытия избирательных участков. Планируем в день выборов активнейшим образом с начала открытия избирательных участков быть там, смотреть за ходом выборов и за подсчетом голосов. И планируем 12 сентября выступить перед СМИ, чтобы поделиться нашими впечатлениями о результатах выборов.

Сегодня в Минске прошло очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества. Они обсуждали проект повестки дня предстоящего Совета глав правительств СНГ. Пройдет оно в конце октября в Минске. Также сегодня была презентована почтовая марка к «25-летию образования СНГ».

# Выборы-2019 # Сергей Лебедев

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