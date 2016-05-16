Новости Беларуси. Согласование позиций на международной арене. В эти минуты в МИД нашей страны проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск.

После общения в формате «один на один» планируются переговоры в расширенном составе. На повестке дня широкий спектр вопросов двустороннего белорусско-российского сотрудничества.

Ожидается, что Владимир Макей и Сергей Лавров обсудят взаимодействие Москвы и Минска в рамках различных интеграционных форматов – ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Кроме этого, стороны намерены обменяться мнениями по наиболее актуальным проблемам региональной и глобальной безопасности и стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.