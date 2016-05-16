Прямой эфир

Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск

16 мая 2016 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Согласование позиций на международной арене. В эти минуты в МИД нашей страны проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск.

После общения в формате «один на один» планируются переговоры в расширенном составе. На повестке дня широкий спектр вопросов двустороннего белорусско-российского сотрудничества. 

Ожидается, что Владимир Макей и Сергей Лавров обсудят взаимодействие Москвы и Минска  в рамках различных интеграционных форматов – ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Кроме этого, стороны намерены обменяться мнениями по наиболее актуальным проблемам региональной и глобальной безопасности и стабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия # Сергей Лавров

Другие новости рубрики

Все новости
16 мая в Минске пройдут переговоры Владимира Макея и Сергея Лаврова
16 мая 2016 06:26

16 мая в Минске пройдут переговоры Владимира Макея и Сергея Лаврова

Подписи под документами и открытие посольства: итоги встречи президентов Беларуси и Туркменистана в Минске
15 мая 2016 17:31

Подписи под документами и открытие посольства: итоги встречи президентов Беларуси и Туркменистана в Минске

Отношения Беларуси и Индии как традиционный чай: яркий вкус при добавлении нескольких ингредиентов
15 мая 2016 17:29

Отношения Беларуси и Индии как традиционный чай: яркий вкус при добавлении нескольких ингредиентов