Кадровый день у Президента: назначены новые министры информации, культуры, а также инспекторы по Минской и Витебской областям

Так, новым министром информации стал Александр Карлюкевич. До этого он занимал должность замглавы этого ведомства. Назначен в декабре 2016 года. Не один год был директором – главным редактором издательского дома «Звязда».

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Новые руководители с этого дня в двух профильных ведомствах, четырех белорусских ВУЗах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот министром культуры стал Юрий Бондарь. До настоящего момента он работал в должности ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Человек не новый, я так понимаю, в самом Министерстве. Не говоря уже о том, что постоянно сталкивался с работой Министерства информации.

Что касается вас, я считаю, что вы очень хорошо должны быть осведомлены с ситуацией, которая складывается в Минкульте. Это два непростых министерства. Но должен вам сказать, что права на ошибку у вас нет. Ну нет просто – ни у тебя, ни у него. Это я вам публично об этом говорю. Потому что хуже мы в Министерстве информации работать не должны. И если там есть какие-то недостатки, это и ваша вина. Потому что вы не рядовым человеком там были, вы заместителем работали.

Что касается Министерства культуры, то там еще более сложная обстановка. Но она там будет всегда такой сложной, потому что специфические люди творческие – и творческие, и нетворческие. И околотворческих людей там много – разных всегда сплетен, пересудов, рассуждений. Такова жизнь.

Тем не менее, мы должны работать в Министерстве культуры таким образом, чтобы этих разговоров было меньше, а люди были нацелены на конкретную работу. И нужно поставить себя таким образом, чтобы было всё честно и справедливо и каждый занимался своим делом.

Игорь Евсеев и Александр Субботин назначены соответственно помощником Президента Беларуси – инспектором по Минской области и помощником Президента – инспектором по Витебской области.