«Сегодня страна процветает». Лукашенко поздравил Назарбаева с Днём Первого Президента Республики Казахстан

Один из важнейших государственных праздников отмечают 1 декабря в Казахстане – День Первого Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник был учрежден в признание заслуг Нурсултана Назарбаева, который является основателем нового независимого государства.

Поздравление по этому случаю направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что в нашей стране Нурсултана Назарбаева знают и высоко ценят как выдающегося политика мирового масштаба, который стоял у истоков формирования белорусско-казахстанских отношений, основанных на братской дружбе, взаимной поддержке и стратегическом партнерстве.