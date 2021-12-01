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«Сегодня страна процветает». Лукашенко поздравил Назарбаева с Днём Первого Президента Республики Казахстан

01 декабря 2021 08:07
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Один из важнейших государственных праздников отмечают 1 декабря в Казахстане – День Первого Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник был учрежден в признание заслуг Нурсултана Назарбаева, который является основателем нового независимого государства.

Поздравление по этому случаю направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что в нашей стране Нурсултана Назарбаева знают и высоко ценят как выдающегося политика мирового масштаба, который стоял у истоков формирования белорусско-казахстанских отношений, основанных на братской дружбе, взаимной поддержке и стратегическом партнерстве.

«Сегодня страна процветает». Лукашенко поздравил Назарбаева с Днём Первого Президента Республики Казахстан-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша активная созидательная деятельность на посту главы государства неразрывно связана с периодом становления суверенного Казахстана. Принятые вами ответственные и продуманные решения сохранили единство нации, ее исторические и культурные ценности, способствовали успешному преобразованию политической системы, стремительному социально-экономическому развитию. Сегодня страна процветает во многом благодаря вам, Первому Президенту Республики Казахстан.

Президент пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, новых достижений в служении Отечеству и долгих лет жизни.

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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