Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Конституции

Новости Беларуси. Соблюдение заложенных в Конституции норм является гарантом стабильности и благополучия в обществе, обеспечения достойных условий жизни гражданам.

Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко соотечественникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплоченность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее развитие и поступательное движение Отечества к процветанию.