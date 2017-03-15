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Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Конституции

15 марта 2017 08:04
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Новости Беларуси. Соблюдение заложенных в Конституции норм является гарантом стабильности и благополучия в обществе, обеспечения достойных условий жизни гражданам.

Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко соотечественникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы можем с уверенностью смотреть в будущее, понимая, что наша слаженная работа, сплоченность и созидательная энергия предопределяют дальнейшее развитие и поступательное движение Отечества к процветанию.

# Александр Лукашенко # Конституция

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