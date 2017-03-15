Министр иностранных и европейских дел Бельгии посещает Беларусь

Новости Беларуси. Совместные инвестиционные проекты и взаимодействие в международных организациях – эти и другие вопросы обсудят 15 мая во время визита министра иностранных и европейских дел Бельгии в нашу страну.

Отметим, глава внешнеполитического ведомства Королевства посещает Беларусь впервые. В центре внимания переговоров – торгово-экономические отношения Бельгии и нашей страны, а также диалог по линии Беларусь – ЕС.

Сейчас товарооборот между двумя странами составляет практически 370 миллионов долларов. Основными позициями белорусского экспорта в Королевство являются изделия из металлов, продукция деревообработки, нефтехимия, удобрения, изделия из льна, замороженные фрукты и овощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.