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Министр иностранных и европейских дел Бельгии посещает Беларусь

15 марта 2017 06:30
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Новости Беларуси. Совместные инвестиционные проекты и взаимодействие в международных организациях – эти и другие вопросы обсудят 15 мая во время визита министра иностранных и европейских дел Бельгии в нашу страну.

Отметим, глава внешнеполитического ведомства Королевства посещает Беларусь впервые. В центре внимания переговоров – торгово-экономические отношения Бельгии и нашей страны, а также диалог по линии Беларусь – ЕС.

Сейчас товарооборот между двумя странами составляет практически 370 миллионов долларов. Основными позициями белорусского экспорта в Королевство являются изделия из металлов, продукция деревообработки, нефтехимия, удобрения, изделия из льна, замороженные фрукты и овощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика

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