Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина выдвинута на пост генсека Организации

Новости Беларуси. Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ, Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в Австрии Елена Купчина выдвинута кандидатом на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Всего претендентов пять.

14 марта в Вене прошли первые слушания, в ходе которых они представили свое видение будущего ОБСЕ.

Как подчеркнули в МИД Беларуси, решение о выдвижении представителя нашей страны продиктовано искренним стремлением Беларуси внести вклад в укрепление ОБСЕ. В ситуации острых региональных конфликтов, роста противоречий между мировыми игроками роль этой Организации в Европе снова крайне важна.

Нынешний генсек ОБСЕ занимает этот пост с июня 2011 года. Срок его полномочий истекает через три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.