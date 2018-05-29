Себастьян Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию

Новости Беларуси. 29 мая по инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны в целом обсудили наработанные между странами контакты и сошлись во мнении, что их нельзя потерять. Себастьян Курц пригласил белорусского лидера посетить Австрию. Приняв приглашение, Александр Лукашенко в свою очередь пригласил федерального канцлера приехать в Беларусь.

Особое внимание в ходе беседы политики уделили итогам международного форума «Минский диалог» и предстоящей осенью встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Федеральный канцлер выразил готовность поддержать и оказать помощь по всем направлениям в её проведении. Говоря о двустороннем сотрудничестве, лидеры отметили позитивную динамику в развитии белорусско-австрийских отношений.