Макей и Лавров подписали соглашение о взаимном признании виз на время прохождения ЧМ по футболу и II Европейских игр

Новости Беларуси. 29 мая своего российского коллегу принимал глава МИД Беларуси. В ходе переговоров главы ведомств затронули тему признания виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 29 мая своего российского коллегу принимал глава МИД Беларуси. В ходе переговоров главы ведомств затронули тему признания виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оба министерства продолжают работу в этом направлении. И 29 мая было подписано соглашение, позволяющее иностранцам приезжать без визы на международные спортивные соревнования. Действовать такой режим на нашей территории будет с 4 июня по 25 июля, когда в России будет проходить Чемпионат мира по футболу.
В свою очередь в 2019 году Россия предоставит аналогичные условия гостям II Европейских игр. Пройдут они в Минске. Министры Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили также ряд других двусторонних вопросов и взаимодействия по линии международных блоков.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Существенное внимание в ходе переговоров было уделено работе над межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы снять те проблемные вопросы, которые существуют в этом плане. Мы договорились, как предметно и конкретно двигаться дальше в этом направлении. Хочу подчеркнуть, что союзнические отношения с Россией – это константа, базовый элемент нашей внешней политики.
В ходе переговоров также затронули подготовку к форуму регионов. В этот раз он пройдет осенью в Могилеве. В целом же, стороны подтвердили схожесть взглядов по многим позициям. Например, министры высказали сожаление по поводу решения Украины отозвать своих представителей из уставных органов СНГ. Отметили также, что поддерживая близкие союзнические отношения, Беларусь и Россия не стремятся к конфронтации с другими странами, а напротив, заинтересованы в тесных и продуктивных отношениях с ЕС и Северо-Атлантическим альянсом.