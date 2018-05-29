Макей и Лавров подписали соглашение о взаимном признании виз на время прохождения ЧМ по футболу и II Европейских игр

Новости Беларуси. 29 мая своего российского коллегу принимал глава МИД Беларуси. В ходе переговоров главы ведомств затронули тему признания виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба министерства продолжают работу в этом направлении. И 29 мая было подписано соглашение, позволяющее иностранцам приезжать без визы на международные спортивные соревнования. Действовать такой режим на нашей территории будет с 4 июня по 25 июля, когда в России будет проходить Чемпионат мира по футболу.

В свою очередь в 2019 году Россия предоставит аналогичные условия гостям II Европейских игр. Пройдут они в Минске. Министры Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили также ряд других двусторонних вопросов и взаимодействия по линии международных блоков.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Существенное внимание в ходе переговоров было уделено работе над межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы снять те проблемные вопросы, которые существуют в этом плане. Мы договорились, как предметно и конкретно двигаться дальше в этом направлении. Хочу подчеркнуть, что союзнические отношения с Россией – это константа, базовый элемент нашей внешней политики.