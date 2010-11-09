Савик Шустер: В России всё, что обслуживает энергетический сектор – востребовано, всё остальное – нет

Когда пять лет назад на одном из украинских телеканалов впервые вышло его ток-шоу, многие возмутились – украинский ведущий не может говорить по-русски! Но уже спустя несколько лет ток-шоу с его фамилией в названии начнут смотреть по каждому третьему телевизору в стране, а в качестве гостей в нём будут появляться президенты и премьеры.

О том, почему его «Свобода слова» ушла из России, о журналистской этике и о том, что связывает его с Беларусью – из Киева разговор в тему.

«Киевпост» составил рейтинг самых влиятельных иностранцев в Украине и Вы его возглавляете. Вы с этим согласны?

Савик Шустер: Там два списка было – самых влиятельных и самых богатых. Я стал самым влиятельным.

СПРАВКА ОТ «СТОЛИЧНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Савик Шустер. Без преувеличения, самый популярный политический журналист в Украине. Родился в 1952 году в Литовской ССР. В 19 лет вместе с родителями эмигрировал в Канаду. Там окончил факультет биохимии и физиологии. Но в 26 лет кардинально сменил профессию. Работая в горячих точках от Афганистана до Палестины, тогда уже не медик, а журналист Шустер писал для Liberation, La Republica, Newsweek и Der Spiegel. В 1992 году создал и возглавил московское бюро «Радио Свобода». В 2001-м перешёл работать на российский телеканал НТВ. Известен, как автор и ведущий программ «Свобода слова», «Герой дня», «Влияние». С 2005 года живёт и работает в Украине.

У вас в гостях побывал, наверное, уже весь высший политический истэблишмент Украины – и Ющенко, и Тимошенко, и Янукович. Вот интересно, правду говорят, что, просто придя к Вам на эфир, можно или потерять, или добавить до 10% голосов?

Савик Шустер: Добавить — не знаю. Но потерять можно. Вот потерять можно серьёзно. Не думаю, что 10%. Но если появиться несколько раз, то думаю, можно. Приобрести — вопрос другой. Всё же от политиков ждут то, что они делают, скорее, чем то, что они говорят. Есть политики, которые, в силу разных причин — это может быть характер, психология, в принципе умение формулировать и умение смотреть зрителю в глаза. Зрителю. В большом смысле слова. Всё равно, если вы политик — ваш взгляд должен пробивать экран. В политике гораздо сложнее, чем в театре – потому что больше зрителей. Аудитория шире.

В одном из своих интервью Вы как-то сказали, что, мол, слава Богу, что у Украины нет таких запасов нефти и газа, как у России. Так вот, почему «слава Богу»?

Савик Шустер: Потому что Россия — и это не я даже говорил, это ещё Григорий Явлинский в своё время говорил — Россия сидит на двух иглах. Одна игла — это газ, а другая – это нефть. И, в принципе, ничего не делает. И это правда. Потому что мы видим: никаких реформ, никакого среднего класса реально. Есть вот эта энергетическая элита. И, конечно же, это не вся страна, и не большинство страны. Это один сектор страны. Пусть даже важный, но один сектор. И очень много невостребованных профессий. Вот всё то, что обслуживает энергетический сектор – оно востребовано. А всё остальное – нет. И таким образом нет развития.

А мы ведь понимаем, мир — он же не глуп. Альтернативные источники энергии, энергосбережение, конечно, цены пойдут вниз, и будет гораздо меньше спроса. И что будет тогда делать Россия? Большой вопрос. Просто будет к этому не готова. И что будет с молодёжью? Я смотрю на российскую молодёжь, которая, наверное, одна из самых талантливых на планете, и мне её жалко. И нет никакого желания власти развивать страну.

В 2003 году, Шустер, будучи заместителем главного редактора информслужбы НТВ, принимает решение в прямом эфире освещать события, связанные с захватом заложников на мюзикле «Норд-Ост» в Москве. Сразу после этого телеканал НТВ закрывает программу Шустера «Свобода слова». В том же году ток-шоу получает особую премию жюри ТЭФИ под символическим названием «За Свободу, которая была». А уже в 2005 году тот же телеканал НТВ отказывает Савику Шустеру — гражданину Канады и Италии — в оформлении разрешения на работу. В том же году сам телеведущий и его «Свобода слова» эмигрируют из России в Украину.

Как Вам кажется, энергетическая элита в России влияет на все сферы жизни в стране? Я просто плавно подвожу к 2004 году, когда была закрыта на НТВ ваша «Свобода слова». И, насколько я помню, официальная отговорка была «из-за низких рейтингов».

Савик Шустер: Очень изменился канал НТВ, превратился в такой жёлтый канал. Никто не думал — от Киселёва, Парфёнова, Митковой до того, что мы видим сейчас.

У вас, наверное, фамилия Ходорковский не табу? Ходорковский побывал у нас на программе. Реально показал себя очень сильным публичным политиком. Он часть — очень важная часть энергетической элиты. И в принципе, куда пошло потом государство, и к какому строю пошло потом государство — во многом зависело от него. Т.е. не потому, что он решал, а потому, что он был.

В России появился терроризм, который немедленно назвали международным. Хотя не факт, что он международный. Он весьма-весьма внутренний.

Вот вы говорите, энергетическая элита. Энергетическая элита в России — это в основном борьба за ресурсы. И одного игрока убрали — у которого были политические амбиции.

Я не говорю, может, у него и съехали координаты, может он о себе стал думать больше, чем он есть на самом деле. Не в этом дело. Ну, убрали игрока, который работал и на рынке, и на политической сцене. Дальше с терроризмом проблема. Потому что, что с ним делать, как это объяснять, каким образом с ним бороться, что они вообще могут взрывать…

А после «Норд-Оста» вообще изменилась ситуация, полностью — я имею в виду нашу профессию. Ну и пришла пора, когда с согласия, в общем-то, журналистов получилось то, что получилось.

На Ваш взгляд, как журналиста с огромным опытом: где та грань между тем, что называется деланием рейтингов и всё-таки моралью и этикой в журналистике?

Савик Шустер: Это правильный вопрос по отношению к каналу, газете, радио. Но один журналист делает один продукт. И в этом одном продукте всего быть не может. Он конкурентоспособен именно потому, что он делает так, как он делает. Я не отвечаю за весь мир, я не отвечаю за канал, на котором я работаю, потому что я им не руковожу. Если вы мне скажете: а вот руководил бы я каналом, я бы балансировал между морально-этической гражданской позицией и рейтингом? Я вам скажу «да».

А если завтра Вам предложат вернуться в Россию, предложат хороший проект, хорошие деньги. Согласились бы вернуться?

Савик Шустер: Конечно, я бы рассматривал этот вариант, но я не могу говорить, каким бы было моё решение. Но просто я таким вопросом не задаюсь, мне кажется, что это нереально. Потому что сегодня в Российской Федерации то, что делаю я – не нужно. Представьте себе: открыто обсуждать дело Лужкова! Ну вы что?! Обсуждают. На кухнях. И на интернет-сайтах. Да и то не на всех. Но я имею в виду открытую публичную дискуссию. Где в принципе граждане имеют право услышать, и он имеет право высказаться. Это всё же касается каждого москвича.

Сейчас Савик Шустер — соучредитель и инвестор независимой продакшн-компании «Савик Шустер Студиос». Неизменный приверженец прямого эфира, с нескрываемой ностальгией он вспоминает российское телевидение только начала 2000-х. Кстати, тогда в свои прямые эфиры «Свободы слова» на НТВ Савик Шустер приглашал не только российских политиков, но не единожды и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Вас что-то с Беларусью в этой жизни связывает?

Савик Шустер: Ну, во-первых, я играл много раз в футбол в Беларуси. Ещё играя за юношескую сборную Литвы. Но это было в далёком прошлом. Всё же я могу сказать, что я неплохо знаком с Президентом Беларуси. Значит, что-то связывает

В 2002 году у вас был эфир с Александром Лукашенко. Позже ещё один.

Савик Шустер: Да, но первый эфир, о котором вы говорите – это был мост, и у нас не было прямого отношения. А уже когда в 2003 году мы приехали в Минск и снимали программу с ним и Чубайсом, т.е. было две команды — Чубайса, которая прилетела из Москвы, и Александр Лукашенко. Они состязались по всяким социально-политическим темам. И там потом мы уже немножко ближе познакомились с Президентом. Несомненно, он с харизмой — не становятся лидерами случайно.

А что за история со стульями?

Савик Шустер: Идея такой программы родилась как раз у Анатолия Чубайса. И я это предложил Президенту – Президент согласился. Но. Там руководитель РАО ЕЭС и президент страны — всё же уровни разные. Поэтому как эту проблему решить? Ну смотрите, качество стула иногда решает многие проблемы – у кого-то ниже, у кого-то выше. У кого то немножко роскошнее, у кого-то попроще. Вот так и решили.

А в последний раз когда вы были в Беларуси?

Савик Шустер: Ну вот тогда и был, в 2003 году. Уже давно. Надо. Надо что-то сделать в Минске, украино-белорусское. Мы же часто сравниваем Украину с Беларусью, это часто очень происходит. Поэтому можно бы было посадить в одну студию политиков той и этой страны и сделать что-то такое совместное.