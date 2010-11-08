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Владимир Семашко: Мы договорились с Венесуэлой об ускорении многих решений по строительным проектам

08 ноября 2010 15:33
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О совместных торгово-экономических проектах Беларуси и Венесуэлы говорили восьмого ноября на встрече с министром иностранных дел Боливарианской Республики в правительстве Республики Беларусь.

Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве было подписано в декабре 2007. До этого времени в основе отечественного экспорта в эту Латиноамериканскую страну были, в основном калийные удобрения. Затем объемы поставок и ассортимент нашей продукции значительно расширились. Так, в январе-сентябре этого года белорусский экспорт в Венесуэлу превысил 232 млн долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы договорились об ускорении многих решений по строительным проектам. И должны окончательно уточнить местоположение для строительства сборочных заводов. По производству тракторов, автомобилей, коммунальной техники.
За эти три недели венесуэльской стороной решения были приняты очень оперативно .

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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