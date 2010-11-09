Николай Лозовик: Члены инициативных групп пользовались базами данных о гражданах

Реальные шансы стать кандидатами в Президенты Беларуси имеют 10 человек. Об этом сегодня сообщил секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Николай Лозовик.

Таковы предварительные итоги проверки достоверности подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Не обошлось без ошибок, без недостоверных подписей. Недостоверные подписи были практически у всех потенциальных кандидатов. Наиболее распространенным фактом, который выявлялся при проверке, было то, что члены инициативных групп пользовались какими-то базами данных о гражданах, вносили имя-фамилию-отчество и число, адрес гражданина, а подпись ставили сами.

Комментируя процедуру проверки достоверности подписей, Николай Лозовик подчеркнул, что она носила либеральный характер: подход ко всем претендентам был одинаковым, в полном соответствии с избирательным законодательством любые сомнения трактовались в пользу потенциальных кандидатов.

Зарегистрировать кандидатов Центризбирком намерен до 19 ноября, чтобы в течение месяца до выборов они могли вести агитационную кампанию. Выборы Президента Беларуси назначены на 19 декабря этого года.