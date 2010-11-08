В основе интенсивного диалога Европейского союза и Беларуси – прагматизм и выгода от конкретных проектов «Восточного партнерства». Об этом заявили эксперты из Польши, которые приехали в Минск, чтобы обсудить за круглым столом европейскую инициативу, сообщает корремпондент телекомпании «Столичное телевидение»

Как отметили участники встречи, развитие диалога ЕС со странами Восточной Европы имеет большое значение. Главная цель – интеграция для обеспечения большей стабильности экономик государств.

Рафал Садовски, эксперт Центра Восточных исследований (Польша):

Беларусь играет очень важную роль в «Восточном партнерстве». Это часть Европы и для нее эта инициатива предназначена в полном объеме. Как будут реализовываться все проекты, в равной степени зависит от каждой страны, в том числе и от Беларуси. И я не соглашусь, что «Восточное партнерство» не принесло конкретных результатов.

Ярослав Дзедзиц, начальник отдела «Восточного партнёрства» МИД Республики Польша:

Думаю, что интенсивность в диалоге ЕС и Беларуси связана как раз с интенсификацией контактов по программе «Восточное партнерство». Евросоюз работает сейчас над стратегией по улучшению отношений с соседними странами. И для Польши важно такое укрепление диалога.