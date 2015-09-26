Саммит ООН в Нью-Йорке: Александр Лукашенко выступит на Генассамблее в четвертый раз

Александр Лукашенко выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Выступление каждого президента подогревается сенсационными ожиданиями: а что скажут Путин, Обама, Си Дзинь Пин – лидеры крупнейших держав мира? Папа Римский спустя 20 лет почтил своим присутствием штаб-квартиру ООН.

Президент Беларуси не впервые поднимется на высочайшую трибуну. Предыдущий спитч Лукашенко в ООН запомнился жесткой правдой о том, что происходит в мире. И в этот раз ожидают яркое и принципиальное выступление белорусского президента.

О событиях на Генассамблее ООН будет сообщать наш специальный корреспондент Игорь Позняк. О том, что уже известно, он рассказал перед вылетом в Нью-Йорк.

Событий такого масштаба в третьем тысячелетии на планете еще не было. Такие заголовки сегодня, не стесняясь, цитируют все мировые издания. Кстати, любопытная деталь: в воздухе в эти минуты в различных частях планеты находится три сотни самолетов по пути в Нью-Йорк. Это главы государств, дипломаты, министры и журналисты. Все они направляются на саммит ООН.

Сессия Генассамблеи ООН – это главный совещательный орган Организации Объединенных Наций. Этот годовой марафон начался неделю назад, но именно сейчас стартует неделя высокого представительства. И она, судя по всему, соберет в 2015 году наибольшее количество мировых лидеров в истории ООН.

В Нью-Йорке ожидают около сотни только глав государств. Среди них будет и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Дебютирует в ООН как глава государства лидер КНР Си Цзиньпин. Впервые за последние 20 лет выступил с трибуны Организации Папа Римский. Прилетят в Нью-Йорк и такие нечастые гости в штаб-квартире ООН, как президент России, канцлер Германии, президент Ирана и кубинский лидер.

Саммит по развитию, на котором, как ожидается, уже 27 сентября выступил Александр Лукашенко, особенный. Мировые лидеры намерена определить, в какую сторону будет двигаться все мировое сообщество ближайшие 15 лет. Этот документ еще называют «повестка дня-2030».

Андрей Дапкюнас, постоянный представитель Республики Беларусь при ООН:

Голас краіны, я лічу, чуюць не толькі таму, што часам і часта ён гучыць тады, калі іншыя краіны не наважваюцца ўзяць слова, але і з-за таго, што Беларусь кажа, якія каштоўнасці адстойвае. Таму мне бачыцца, што ўдзел кіраўніка дзяржавы ў саміте ААН – гэта лагічны працяг крокаў, знешнепалітычных намаганняў беларускай дзяржавы.

В общеполитической дискуссии президент Беларуси примет участие в первый день. Это будет уже четвертое выступление Александра Лукашенко на этой мировой площадке.

Санака Самарасинха, представитель ПРОООН в Республике Беларусь:

ООН и Беларусь должны работать вместе. И ООН должна выступать в качестве двери, через которую Беларусь сможет выходить в мир, рассказывать людям о том, какая это прекрасная страна и какие здесь прекрасные люди.

Беларусь на площадке ООН всегда выступала за укрепление международной безопасности. Среди наших инициатив, которые нашли отклик, борьба с торговлей людьми и нелегальные миграции.

Кстати, об этом мы впервые заговорили задолго до нынешней ситуации в Европе.

Нынешняя встреча лидеров стран и на саммите ООН, и в кулуарах пройдет на фоне беспрецедентных тектонических подвижек в мировой политике. Это и ситуация на Ближнем Востоке, и уже не контролируемый поток мигрантов в Европе, и, конечно, Украина.

Предположим, что именно украинский вопрос и выполнение Минских договоренностей будут в топе дискуссий.

И, возвращаясь к главному событию этого дня. В Нью-Йорке уже работает саммит по устойчивому развитию. На его открытии популярная колумбийская певица Шакира исполнила знаменитый хит Джона Леннона «Imagine». Эту композицию она посвятила беженцам всего мира.