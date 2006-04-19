Президент Беларуси намерен изменить стиль работы управленческих структур

"Отныне Президент не будет "бежать" впереди правительства или чиновника. Тот, кто должен первым идти, "грудью вперед" на амбразуру, тот на нее и пойдет. Кто не идет - пожалуйста, уходите", - подчеркнул глава государства на совещании, посвященном вопросам структуры республиканских органов государственного управления.

При этом Александр Лукашенко пояснил, что он ни коим образом не устраняется от каких-либо проблем и вопросов. "Я буду работать и больше наблюдать со стороны, думать, насколько каждый из членов правительства и других подчиненных Президенту соответствует той или иной должности. Хватит прятаться за спину главы государства!", - заявил белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, некоторые изменения коснутся и деятельности Администрации Президента. "Это будет экспертный орган, который будет давать оценку кадрам. Направления работы Администрации Президента - их четыре-пять - известны. Администрация Президента не будет никого с завтрашнего дня упрашивать представить тот или иной документ, реализовать то или иное поручение главы государства, которое находится на контроле", - добавил Александр Лукашенко.

Главная задача оптимизации управленческой структуры - ликвидация дублирующих звеньев, придание большей эффективности в работе всей системы. "Основными органами экономического управления отныне должны стать министерства и госкомитеты. При этом не должно быть никаких излишних или переходных структур", - потребовал глава государства. Государственный аппарат должен прежде всего обеспечить плавный переход от порой административного, "ручного" управления государством к полному экономическому регулированию. "Новый этап развития страны, в основе которого более высокие качественные параметры во всех сферах жизнедеятельности общества, требует и новых подходов в управлении. Поэтому мы должны сработать на опережение, сделать структуры власти еще действеннее и совершеннее", - подчеркнул глава государства.

"Дебюрократизация - вот путь, с которого мы уже не свернем, нам этого не позволит народ", - подчеркнул Президент. Он еще раз напомнил свое жесткое требование: руководители, считающие, что смогут продолжать работать без должного внимания к людям, в своем кресле не удержатся. Нужно делом доказывать свою преданность народу и свое стремление изменить жизнь в стране к лучшему,сообщает БелТА.