С 2 по 11 августа пройдёт проверка данных о кандидатах в парламент Беларуси

Новости Беларуси. В окружные избирательные комиссии Минской области выделено 89 потенциальных кандидатов в депутаты, по которым подано 108 пакетов документов.

Сейчас, с 2 по 11 августа, будет осуществляться проверка предоставленной кандидатами и их инициативными группами информации и регистрация.

Окружные комиссии проверят идентичность подписных листов, правильность заполнения документов, правдивость и точность всех данных о претендентах.

Вадим Бондаренко, глава Минской областной избирательной комиссии:

После провернки 20% подписей, если выявлено наличие нарушение по более 20% процентам, то отбирается ещё 15%. То есть, по каждому из потенциальных кандидатов в депутаты на проверку должно быть не менее 200 подписей. Проверяются они со 2 по 11 число, потому что со 2 по 11 проводится регистрация кандидатов в депутаты.

После завершения этапа регистрации кандидаты в депутаты начнут агитационную кампанию.

Напоминаем: выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь назначены на 11 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.