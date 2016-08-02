Выборы в Палату представителей: с 2 по 11 августа будет проходить регистрация кандидатов

Новости Беларуси. В Беларуси начинается очередной этап избирательной кампании по выборам в Палату представителей. С 1 и до 11 августа будет проходить регистрация кандидатов. Общее число претендентов на депутатское кресло превысило 350 человек. Избиркомы будут сообщать СМИ о том, кто прошел через этот этап предвыборной гонки и стал кандидатом. Также комиссии будут регистрировать их доверенных лиц и финансовых представителей.

Специальные счета для формирования собственных избирательных фондов можно открывать со дня регистрации. Агитацией кандидаты смогут заниматься со дня своей регистрации по 10 сентября включительно, а в день голосования – 11 числа – агитировать уже нельзя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

На сегодняшний день по Республике Беларусь 630 потенциальных кандидатов претендуют на 110 мест в парламенте. Причем конкурс на сегодняшний день составляет 5,7, то есть почти шесть человек на одно место.