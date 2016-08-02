Александр Лукашенко: подготовку научных кадров высшей квалификации нужно усовершенствовать

Новости Беларуси. Подготовку научных кадров высшей квалификации нужно усовершенствовать. Такое поручение дал Президент Беларуси председателю Высшей аттестационной комиссии в ходе его доклада главе государства.

Главной темой встречи стала подготовка научных кадров высшей квалификации в контексте задач, которые были поставлены на V Всебелорусском народном собрании по инновационному развитию государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы избрали революционный путь развития нашей страны, нашей экономики. Да вообще нашей страны. Естественно, без научного сопровождения (а научное сопровождение – это кадры), без образованных, высококвалифицированных, подготовленных кадров это невозможно. И как раз в эпицентре этой работы становится наша Высшая аттестационная комиссия – ВАК. Как дела у нас вообще обстоят в этом секторе, что у нас делается в этом направлении, как изменилась работа ВАКа после того, как вы возглавили. И мы, конечно, не отрицаем роль маститых ученых. Но рано или поздно, жизнь так устроена, они уходят, должны прийти молодые. Что у нас с омоложением кадров, научных кадров? И в Академии наук, и в образовании, и в реальном секторе экономики. Везде работают ученые. Какой здесь дисбаланс, какое неравенство? И, вообще, исходя из пожеланий ученого мира (пожеланий, конечно, много, надо иметь в виду и наши возможности), но, тем не менее, исходя из этих пожеланий, что мы можем сделать сегодня для того, чтобы ученый человек имел соответствующее положение и статус?

Геннадий Пальчик, председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь:

Хотел бы доложить вам, что недавно состоялась встреча руководителей Высших аттестационных комиссий стран СНГ в Москве. И наш подход, подход организации государственной аттестации научных работников высшей квалификации, оценен как, наверное, самый оптимальный, как независимый, профессиональный, потому что, как вы знаете, в ряде стран попробовали сделать немножко другие механизмы. И, честно говоря, и среди ученых качества, требования к работам вызывают большие сомнения.