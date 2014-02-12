Руководство Первомайского района Минска и города Улан-Удэ подписали договор о сотрудничестве

Новости Беларуси. Впереди долгая и крепкая дружба. 12 февраля породнились Первомайский район Минска и город Улан-Удэ. Теперь мегаполисы связывают побратимские отношения в сферах культуры, здравоохранения и образования. В частности, гости из далекой Бурятии интересуются белорусской техникой и опытом в коммунальной сфере.

В планах – конкретные проекты, направленные на развитие двух городов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Голков, мэр г. Улан-Удэ (Россия):

В течение здесь нескольких дней мы объехали предприятия Минска, проверили коммунальную технику в первую очередь, посмотрели сельскохозяйственную технику, посмотрели работу коммунальных предприятий, «Тепловых сетей» в частности, обменялись опытом.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района:

Очень полезно будет, чтобы руководители предприятий через личные контакты, взаимодействуя, поставляли нужную технику, оборудование, обменивались каким-то опытом.