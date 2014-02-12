Новости Беларуси. С крышей над головой. 70 тысяч квадратных метров арендного жилья планируется построить в Минске в 2014 году. Такие цифры озвучил 12 февраля председатель Мингорисполкома Николай Ладутько на пресс-конференции в городской ратуше.

Более тысячи семей получат в столице квартиры внаем. Кроме того, до конца года планируется построить почти полмиллиона квадратных метров жилья с господдержкой для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

В прошлом году в Минске было введено в эксплуатацию 1 млн 164 кв. м жилых домов. Это, можно сказать, за все послевоенные годы в Беларуси, в Минске самый максимальный результат. И за 20 лет суверенной страны это максимальный результат. Действительно, наша территория прекрасной страны, территория для нашей численности населения не огромная, и поэтому нужно обеспечивать равномерное использование всех территориальных возможностей.