В Беларуси начался очередной этап регистрация кандидатов в депутаты местных Советов

Новости Беларуси. В Беларуси начался очередной этап избирательной кампании — регистрация кандидатов в депутаты местных Советов. Всего подали заявки около 17 тысяч человек. Регистрация продлится по 20 февраля включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время территориальные и окружные избирательные комиссии проверят порядок выдвижения кандидатов. Точные данные о количестве кандидатов в депутаты станут известны уже 12 февраля.

Наталия Лобачева, председатель окружной комиссии Ленинского района Минска:

Мы сейчас начинаем проверку всех документов, Мы будем отправлять документы в четыре инстанции, где будет проходить проверка деклараций. После того, как мы проверим - проверим подписные листы, проверим все документы, касаемо выдвижения от трудовых коллективов и политических партий, - члены комиссии доложат, каковы итоги проверки. И опять будет поставлено голосование комиссии.