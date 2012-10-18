Правила поступления в вузы Беларуси с 2013 года снова изменятся

Новости Беларуси. Министерством образования совместно с Президиумом Совета ректоров рассмотрены предложения по подготовке новой редакции Правил приема в учреждения высшего образования. Документ учитывает ряд предложений Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний по итогам работы в 2011-2012 гг., некоторых министерств и ведомств, имеющих в подчинении вузы.

Остановимся подробнее на предлагаемых изменениях:

1. Предлагается отменить раздельный конкурс среди выпускников сельских и городских учреждений образования

Учитывая выравнивание уровня подготовки выпускников сельских и городских школьников, представляется оправданным проведение среди них общего конкурса.

За семилетний период произошло значительное сближение проходных баллов абитуриентов-выпускников сельских и городских учреждений образования. Если в 2006 году проходной балл сельчан в 28 % случаев оказался равным или превышал проходной балл выпускников городских школ, то в последние два года уже на каждой второй специальности зачисление осуществлялось по общему конкурсу, т.е. в 50% случаев. Показатель увеличился в 1,5 раза.

Справка Министерства образования:

В 2012 г. Белорусском государственном университете доля специальностей, при поступлении на которые выпускники сельских школ показали более высокие баллы, чем выпускники городских, составила 67% (в 2011 – 51%). В региональных вузах этот показатель был еще выше. С другой стороны, сейчас раздельный конкурс проводится при условии, если проходной балл сельских абитуриентов ниже проходных баллов городских, даже, если от «сельчан» подано 1 заявление, что искажает иногда принцип справедливости при зачислении. В ряде случаев горожане, имеющие перевес порядка 100 и более баллов, проигрывали конкурс. Так, в Белорусском государственном университете проходной балл на специальность «Микробиология» для горожан составил 243, а для сельчан – только 134, на специальность «Международное право» – соответственно 374 и 287 баллов.

2. Отмена зачисления вне конкурса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждения высшего образования

Предлагается перенести социальные льготы для данной категории наших граждан на этап после их зачисления. Это позволит осуществлять зачисление в вузы исключительно на основании конкурсного отбора с тем, чтобы льготирование касалось не знаний и способностей, а исключительно социального обеспечения абитуриента (предоставление общежития, гособеспечение, социальные выплаты, освобождение от оплаты за обучение, льготный кредит и др.). Сегодня при зачислении абитуриентов на отдельные «престижные» специальности бюджетные места задолго до окончания приема документов закрываются абитуриентами, имеющими право на внеконкурсное зачисление.

В результате абитуриенты-льготники зачисляются с невысоким общим баллом, а абитуриенты, имеющие не просто высокие, а очень высокие баллы, не проходят по конкурсу.

Справка Министерства образования:

Так, в 2012 г. в Белорусском государственном университете на специальность «Социальные коммуникации» при проходном балле 364 вне конкурса были зачислены 3 «льготника» (из числа детей-сирот), набравшие 156, 208 и 296 баллов. В Белорусском национальном техническом университете при поступлении на специальность «Таможенное дело» абитуриент, набравший 318 баллов, был вытеснен льготником, имеющим только 170 баллов. Аналогичные ситуации неоднократно происходили в МГЛУ на переводческом факультете и факультете межкультурных коммуникаций, в БГУ, БГЭУ, БНТУ и других университетах. Льгота внеконкурсного зачисления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полностью сохранена при зачислении в учреждения среднего специального и профессионально-технического образования.

3. Введение единой для всех вузов республики методики подсчета баллов при поступлении на специальности культуры и искусства, на которые проводится вступительное испытание по предмету «Творчество».

Предлагается распространить действующую в настоящее время в БГАМ и БГАИ методику подсчета общей суммы набранных балов и на другие вузы, осуществляющие подготовку по специальностям профиля образования «Искусство и дизайн», специальностям «Искусствоведение», «Музыковедение», «Архитектура», «Архитектурный дизайн».

При таком подходе 2/3 от общей суммы набранных баллов составит удельный вес вступительного испытания по экзамену «творчество», 1/3 - удельный вес документа об образовании, государственного языка и одного профильного экзамена.

Такая схема, по мнению специалистов, будет способствовать притоку талантливой молодежи на специальности культуры и искусства.

Кроме того, предлагается проводить видеозапись экзаменов по творчеству. Ввести обязательную видео- и аудиозапись при проведении вступительных испытаний по предмету «Творчество» (вокал, танец, исполнительское мастерство и др.) предлагается в связи с тем, что это дает возможность перепроверки результатов.

3. Предложены различные варианты поступления для лиц белорусской национальности, постоянно проживающих на территории иностранных государств и гражданам Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан.

Заложена дополнительная возможность лицам белорусской национальности, постоянно проживающим на территории иностранных государств,а такжегражданам Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан (по их желанию) поступать в учреждения высшего и среднего специального образования на условиях, предусмотренных для иностранных граждан (по результатам собеседования) с более высокой оплатой.

Количество мест для таких абитуриентов, зачисляемых по результатам собеседования, предложено квотировать. Квоту ежегодно будет определять учебное заведение по согласованию с учредителем. Вместе с тем, сохранен и старый механизм поступления для всех желающих из стран ЕврАзЭС, которые хотят и имеют возможность поступать через конкурсный отбор на бюджетной и платной основе.

5. Предлагается ограничить прием на заочную бюджетную форму получения высшего образования.

Поступать в учреждения высшего образования на заочную бюджетную форму получения образования смогут, в основном, только лица, занятые трудовой деятельностью не менее 10 месяцев. Предложения по введению 10 месяцев обоснованы тем, что это дает возможность абитуриентам, не поступившим в вуз в год окончания школы и приступившим к работе с 1 сентября, на следующий год поступать на заочную форму обучения.

6. Предлагается ввести норму, разрешающую подачу документов в приемные комиссии доверенными лицами абитуриентов, которые в период вступительной кампании по объективным причинам, подтвержденным документально (болезнь, международные конкурсы или соревнования и т.п.) не могут подать их лично.

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9. На основании поручения Главы государства, данного на совещании 26 сентября 2011 г. по развитию студенческого спорта, предлагается предоставить возможность, абитуриентам-спортсменам высокого класса, включенным в составы национальных и сборных команд Республики Беларусь, получать высшее образование за счет средств бюджета в заочной либо вечерней форме по специальностям, не связанным с отраслью физической культуры и спорта.

Данная норма будет способствовать социальной защищенности спортсменов, активно занятых в спорте высших достижений, и позволит им одновременно с подготовкой и участием в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы получить образование и специальность.

10. В соответствии с поручением Главы государства о повышении требований к отбору абитуриентов на педагогические специальности (протокол поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. от 10 октября 2011 года № 20, данных 29 августа 2011 г. по итогам совещания с педагогическим активом Республики Беларусь) предлагается при поступлении на педагогические специальности на условиях целевой подготовки предусмотреть:

- наличие у абитуриентов рекомендаций педагогических советов учреждений образования, которые они закончили (эта норма будет действовать только в год окончания учреждения общего среднего образования), если абитуриент закончил учреждение общего среднего образования более чем год назад, он может получить такую рекомендацию в управлении образования;

- зачисление без вступительных испытаний победителей (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, для которых данный предмет определен предметом первого профильного испытания, а также лиц, награжденных золотой, серебряной медалью или закончивших учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием.

11. По предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия внесены предложения по:

- увеличению приема на условиях целевой подготовки на сельскохозяйственные специальности с 30 до 60%;

- при поступлении в сельскохозяйственные высшие учреждения образования на получение образования в сокращенный срок предусмотрена сдача только двух вступительных испытаний по профильным предметам.

12. По предложению Министерства образования, Минздрава и других ведомств предлагается осуществлять обучение на условиях целевой подготовки по всем специальностям. Заказчикам кадров отбор проводить среди всех абитуриентов, независимо от места их проживания (снять ограничение, связанное с проживанием не менее 2-х лет в населенных пунктах с численностью населения менее 20 тыс. человек, в населенных пунктах, расположенных на территории радиоактивного загрязнения, в сельских населенных пунктах).

Также предлагается увеличить нижнее значение тестового балла, начиная с которого отметка при поступлении в вуз будет признаваться удовлетворительной – с 7 баллов (как было в 2012 году) до 10 баллов (будет в 2013).

Пресс-центр Министерства образования в интервью корреспонденту ctv.by:

Госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2012 году предложила провести осенью общественное обсуждение новых правил приема, доработать вариант и к ноябрю представить на рассмотрение главы государства. Министерство образования уже направило для рассмотрения заинтересованным ведомствам предложения по внесению изменений в правила приема в вузы и ссузы Беларуси.