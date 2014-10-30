Франция рассматривает возможность поучаствовать в строительстве Белорусской АЭС

Новости Беларуси. У Беларуси и Франции есть потенциал в создании совместных производств. Об этом 30 октября шла речь в Правительстве на встрече с директором департамента континентальной Европы МИД Франции Эриком Фурнье. Сейчас в Беларуси полсотни предприятий с французским капиталом.

Глава белорусского правительства уверен, что во многом укрепить взаимное сотрудничество поможет совместная межправительственная комиссия, созданная в 2014 году. Обсуждались на встрече и новые проекты в сфере экономики, сельского хозяйства и энергетики. Французская сторона рассматривает возможность поучаствовать в строительстве Белорусской атомной электростанции, создавать в нашей стране сборочные производства легковых авто, строить сеть отелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Мы прадставілі французкаму боку дадатковыя магчымасці для рэалізацыі інвестпраэктаў Беларусі з улікам уступлення Беларусі ў Евразійскі эканамічны саюз. Гэта тэматыка, дарэчы, вельмі цікавая ў нашых французкіх партнёраў. Французкі бок выказаў таксама вельмі станоўчую ацэнку нашым намаганням, скіраваннымі на нармалізацыю сітуацыі, якая склалася сёння ва Украіне. Гэты фактар адзначаецца афіцыйным Парыжам. Наша роля ва ўрэгуляванні гэтага канфлікта бачна і ў Еўрапейскім саюзе.