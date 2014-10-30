КГБ Беларуси: Среди прибывших в страну украинских граждан нет вызывающих опасения людей

Новости Беларуси. Среди прибывших в Беларусь украинских граждан нет вызывающих опасения людей. Об этом заявил 30 октября председатель КГБ нашей страны во время международной конференции по борьбе с терроризмом.

Валерий Вакульчик подчеркнул: боевые действия, которые идут в Украине, создают угрозу соседним государствам. Однако органы госбезопасности Беларуси принимают все меры по ее упреждению.

На форуме эксперты отметили роль республики в урегулировании украинского конфликта. Речь идет о предоставлении Минском площадки для мирных переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Кочубей, председатель научно-консультативного совета антитеррористического центра СНГ (Россия):

Мы очень высоко ценим усилия Беларуси и президента Республики Беларусь, которые касаются миротворческих инициатив. Я считаю, что вообще принципиально важно, что переговоры относительно снижения градуса накала страстей на Украине ведутся именно в Минске. Потому что вопросы внутриславянского мира должны решаться в славянском мире. Здесь совпадающая ментальность, и как раз ваш президент это очень хорошо понимает. Это просто замечательная инициатива.

Таниму Тураки, министр по специальным вопросам Федеративной Республики Нигерия:

Методы, которыми пользуются террористы во всем мире, одинаковы. Поэтому нам, тем, кто борется против этого явления, очень важно объединиться. И мы очень рады, что это происходит в Беларуси. Здесь сегодня собрались самые крупные игроки в сфере борьбы с терроризмом. И мы надеемся перенять международный опыт в этой сфере, чтобы применить его в нашей стране.

Современные технологии принесли не только новые возможности, но и новые угрозы. Эту тему обсуждали на форуме эксперты из Бельгии, Франции, Индонезии, Нигерии, Китая и других стран. Они намерены объединить усилия теоретиков и практиков в области предупреждения насильственных проявлений экстремизма и террористических посягательств в отношении организаций и граждан.

Также на конференции рассмотрели вопросы информационной безопасности и подвели первые итоги работы комиссии по упреждению экстремизма в печати. Она была создана в Беларуси два месяца назад.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Мы видим уже по первым шагам работы комиссии, что есть достаточный поток информационной продукции, который заслуживает рассмотрения. Будет даваться квалифицированная оценка и информационное поле Беларуси будет надежно защищено.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

У нас нет такого сектантства, которое бы создало обеспокоенность на государственном уровне. Местная власть в основном занимается этими проблемами и соответствующие службы, органы власти. Но для того, чтобы говорить, что в республике назрела необходимость темы сектантства и надо ее срочно разруливать, такого нет. Но и отрицать то, что оно существует в каких-то небольших формах, я тоже не могу.