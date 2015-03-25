Новости Беларуси. В Беларуси проголосовать на выборах Президента самостоятельно теперь смогут и инвалиды по зрению. Для этого в центральной избирательной комиссии совместно с обществом слепых разработали новый проект.

На избирательных участках установят специальные трафареты, а с агитационными документами можно будет ознакомится при помощи азбуки Брайля.

Среди новшеств – на президентских выборах увеличат личный фонда у кандидатов. Воспользоваться им можно будет с момента регистрации инициативной группы.

А вот средства на изготовление предвыборной продукции выделятся не будут. Однако в ЦИК отметили, что позаботятся, чтобы у каждого избирателя в почтовом ящике была такая информационная продукция

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Вместе с бюллетенями у нас будут заказаны специальные трафареты, в которые будут вставляться бюллетени для граждан, которые не видят, и они смогут с помощью этого трафарета, самостоятельно зайдя в кабину для голосования, проголосовать. Будут изготовлены специальные агитационные документы по азбуке Брайля. Чтобы слепые, которые владеют этой азбукой, смогли также их изучать. И третье. Сайт Центральной комиссии будет адаптирован для слабовидящих граждан. Таким образом, как видите, Беларусь, в общем-то, вошла в эту общую тенденцию, в общий тренд мировой – именно оказание содействия гражданам с ограниченными физическими возможностями.

В преддверии выборов, как отмечает председатель Центризбиркома, пока наблюдается слабая активность большинства партий и общественных объединений.

При этом интерес к политической кампании наблюдается со стороны двух общественных объединений – БРСМ и «Белой Руси». Представители от этих организаций уже консультируются с юристам ЦИК. Это свидетельствует о том, что они намерены участвовать в наблюдательном процессе профессионально и не нарушать закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.