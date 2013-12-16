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РОО «Белая Русь» и Народно-демократическая партия Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве

16 декабря 2013 16:05
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Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве подписали 16 декабря в Минске общественное объединение «Белая Русь» и Народно-демократическая партия Таджикистана. Стороны намерены развивать проекты, направленные на дружбу и взаимодействие в сферах экономики и молодежной политики. Планируется, что организации будут обмениваться технологиями в строительстве и сельском хозяйстве. Гости также заинтересованы в заимствовании белорусского опыта создания агрогородков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народно-демократическая партия Таджикистана является правящей политической партией страны. Она считает одним из важных направлений своей деятельности работу среди женщин и молодежи.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:
Нам важно обменяться опытом. Мы это уже почувствовали в вопросах квартирного строительства, взаимодействия первичных организаций с центрами, в вопросах работы с молодежью.

Асрор Латипов, заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана:
Отношения с Республикой Беларусь имеют важную внешнюю политику Казахстана. И мы пристально следим за положительными процессами, которые происходят в вашей республике. Мы, как соседи, как братья, рады всегда вашим достижениям. Для нас это очень важно.

# Международное сотрудничество # Александр Радьков # РОО «Белая Русь» # Беларусь-Таджикистан # Асрор Латипов # Народно-демократическая партия Таджикистана

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