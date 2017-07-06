Роджер Уикер – Александру Лукашенко: Я вижу определенные возможности для сотрудничества с новой администрацией господина Трампа
Новости Беларуси. Беларусь и США должны продолжать диалог по чувствительным темам в конструктивном ключе. От взаимных претензий и требований сторонам нужно продвигаться к активному сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уверенность в этом 6 июля высказал Президент Александр Лукашенко на встрече с группой американских конгрессменов из состава самой многочисленной делегации 26 летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. От США в важнейшем международном мероприятии участвуют 35 человек. Такой интерес нельзя назвать случайным, подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конгресс Соединенных Штатов не только уделяет большое внимание вопросам работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но, наверное, проявляет интерес к нашей стране. Руководство вашего государства после ноябрьских выборов прошлого года ожидаемо сосредоточилось на внутренних делах страны – прежде всего, на экономике, социальной сфере. Это естественно, это задача любого президента. Тем не менее, внешняя политика новой администрации постепенно обретает определенную форму.
Я полагаю, в скором времени будут сформулированы внешнеполитические подходы и Вашингтона к Беларуси.
В данном контексте визит столь представительной делегации Соединенных Штатов приобретает особое значение. Он позволит откровенно обсудить насущные вопросы наших взаимоотношений.
Мы готовы выслушивать любые предложения, замечания, даже критику.
Аргументированную критику с вашей стороны. Мы также весьма откровенны будем в своей позиции в отношении Соединенных Штатов Америки. Необходимо в конструктивном ключе продолжать вести начатый с американской страной диалог по чувствительным темам. Время показало, что это эффективный механизм сближения позиций, устранения существующих между нашими странами разногласий.
Мы должны продвигаться вперед: от взаимных претензий и требований к активному сотрудничеству.
Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели.
Общение во Дворце Независимости длилось более часа. Стороны обсудили несколько важных тем, среди них – летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ и развитие белорусско-американских отношений. Глава делегации Роджер Уикер поблагодарил Александра Лукашенко за высокую организацию международной переговорной площадки в Минске и заверил, что взаимоотношения с Беларусью станут важной частью внешней политики США.
Роджер Уикер, член Сената Конгресса США:
Нас очень порадовали ваши заявления вчера на церемонии открытия сессии. Я могу говорить от лица всех членов нашей делегации и Парламентской ассамблеи в целом.
Я вижу определенные возможности для сотрудничества с новой администрацией господина Трампа.
Вижу прекрасные возможности для положительных изменений и новых совместных достижений для Соединенных Штатов Америки и Республики Беларусь. Экономические и внутренние вопросы после выборов в ноябре получили у нас определенный приоритет. Однако мы постепенно обращаем наш взор на внешнюю политику, и очень важной ее частью будет являться взаимоотношение с Беларусью.
Александр Лукашенко:
Нам известны ожидания американской стороны в области прав человека, демократии и других вопросов. Мы от них не уходим, мы готовы их обсуждать в любом формате, в любом месте – будь то в Минске, будь то в Вашингтоне или Нью-Йорке. То же самое касается выборной тематики и так далее.
В настоящее время динамика развития белорусско-американского сотрудничества несколько спала. Некоторые наши недоброжелатели говорят о том, что нормализация выдохлась, что в наших отношениях с США вновь наступает период кризиса. Я не согласен.
Кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует.
Поэтому наша сегодняшняя встреча очень важна для поддержания даже той динамики, которая когда-то была наработана. Я предлагаю подумать, как мы совместно с Конгрессом Соединенных Штатов могли бы придать белорусско-американским отношениям большую активность.
Разговор получился откровенным. Кроме взаимного интереса, стороны вспомнили участие американской стороны в ликвидации чернобыльских последствий. Конгрессмены поинтересовались также позицией Президента Лукашенко в решении украинского вопроса. Сенаторы США особо отметили роль нашей страны и поблагодарили белорусского лидера за участие в мирном урегулировании Донбасского кризиса.