Роджер Уикер – Александру Лукашенко: Я вижу определенные возможности для сотрудничества с новой администрацией господина Трампа

Новости Беларуси. Беларусь и США должны продолжать диалог по чувствительным темам в конструктивном ключе. От взаимных претензий и требований сторонам нужно продвигаться к активному сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уверенность в этом 6 июля высказал Президент Александр Лукашенко на встрече с группой американских конгрессменов из состава самой многочисленной делегации 26 летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. От США в важнейшем международном мероприятии участвуют 35 человек. Такой интерес нельзя назвать случайным, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конгресс Соединенных Штатов не только уделяет большое внимание вопросам работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но, наверное, проявляет интерес к нашей стране. Руководство вашего государства после ноябрьских выборов прошлого года ожидаемо сосредоточилось на внутренних делах страны – прежде всего, на экономике, социальной сфере. Это естественно, это задача любого президента. Тем не менее, внешняя политика новой администрации постепенно обретает определенную форму. Я полагаю, в скором времени будут сформулированы внешнеполитические подходы и Вашингтона к Беларуси. В данном контексте визит столь представительной делегации Соединенных Штатов приобретает особое значение. Он позволит откровенно обсудить насущные вопросы наших взаимоотношений. Мы готовы выслушивать любые предложения, замечания, даже критику. Аргументированную критику с вашей стороны. Мы также весьма откровенны будем в своей позиции в отношении Соединенных Штатов Америки. Необходимо в конструктивном ключе продолжать вести начатый с американской страной диалог по чувствительным темам. Время показало, что это эффективный механизм сближения позиций, устранения существующих между нашими странами разногласий. Мы должны продвигаться вперед: от взаимных претензий и требований к активному сотрудничеству. Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели. Общение во Дворце Независимости длилось более часа. Стороны обсудили несколько важных тем, среди них – летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ и развитие белорусско-американских отношений. Глава делегации Роджер Уикер поблагодарил Александра Лукашенко за высокую организацию международной переговорной площадки в Минске и заверил, что взаимоотношения с Беларусью станут важной частью внешней политики США.

Роджер Уикер, член Сената Конгресса США:

Нас очень порадовали ваши заявления вчера на церемонии открытия сессии. Я могу говорить от лица всех членов нашей делегации и Парламентской ассамблеи в целом. Я вижу определенные возможности для сотрудничества с новой администрацией господина Трампа. Вижу прекрасные возможности для положительных изменений и новых совместных достижений для Соединенных Штатов Америки и Республики Беларусь. Экономические и внутренние вопросы после выборов в ноябре получили у нас определенный приоритет. Однако мы постепенно обращаем наш взор на внешнюю политику, и очень важной ее частью будет являться взаимоотношение с Беларусью.