Решение по срокам проведения парламентских и президентских выборов будет принято в марте-апреле

Новости Беларуси. В марте-апреле будет принято решение по срокам проведения парламентских и президентских выборов.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 1 марта во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам клянусь: даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, чтобы подбирать какой-то момент и пропихнуть себя во власть.