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Решение по срокам проведения парламентских и президентских выборов будет принято в марте-апреле

01 марта 2019 09:23
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Новости Беларуси. В марте-апреле будет принято решение по срокам проведения парламентских и президентских выборов.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 1 марта во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я вам клянусь: даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, чтобы подбирать какой-то момент и пропихнуть себя во власть.  

# Большой разговор с Президентом # Александр Лукашенко

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