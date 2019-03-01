На «Большой разговор с Президентом» ожидается более 200 представителей СМИ

Новости Беларуси. «Большой разговор» о самом важном и злободневном. Президент встретится 1 марта с представителями общественности, экспертного сообщества, а также белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего ожидается более 200 человек.

Впрочем, подключиться к такому диалогу мог каждый белорус. БелТА предложила задать свой вопрос главе государства. В итоге в течение двух дней с момента старта акции в редакцию поступило свыше полутора тысяч посланий! Их присылали со всех регионов страны, и даже из-за рубежа.

Тематика самая разнообразная: от социальной защищенности, создания рабочих мест, приобретения жилья, поддержки многодетных семей до внешней политики, интеграционной тематики, пограничной безопасности, противодействия коррупции. Нередки и личные просьбы к главе государства, просьбы помочь в решении тех или иных проблем. Самые интересные и важные из присланных вопросов будут озвучены на предстоящей встрече.

Сергей Адерихо, заместитель генерального директора БелТА:

Преобладают вопросы ЖХК, строительство жилья, работа системы здравоохранения, образование. В том числе люди интересуются глобальными темами: мировой политикой, нашей пограничной безопасностью, вопросы коррупции очень сильно волнуют людей.