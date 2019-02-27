Беларусь передала Минобороны Сербии четыре самолёта МиГ-29

Новости Беларуси. Частью национальной безопасности кроме всего прочего является поддержание и развитие добрососедских отношений с нашими зарубежными партнерами, в том числе в военно-технической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в рамках укрепления белорусско-сербской дружбы этой балканской стране были переданы четыре самолета МиГ-29. Торжественная церемония прошла в ходе рабочего визита в Беларусь сербской военной делегации во главе с министром обороны Александром Вулиным. Стороны также провели ряд переговоров, где обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.