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Беларусь передала Минобороны Сербии четыре самолёта МиГ-29

27 февраля 2019 06:38
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Новости Беларуси. Частью национальной безопасности кроме всего прочего является поддержание и развитие добрососедских отношений с нашими зарубежными партнерами, в том числе в военно-технической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь передала Минобороны Сербии четыре самолёта МиГ-29-1

Беларусь передала Минобороны Сербии четыре самолёта МиГ-29-3

Так, в рамках укрепления белорусско-сербской дружбы этой балканской стране были переданы четыре самолета МиГ-29. Торжественная церемония прошла в ходе рабочего визита в Беларусь сербской военной делегации во главе с министром обороны Александром Вулиным. Стороны также провели ряд переговоров, где обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Беларусь передала Минобороны Сербии четыре самолёта МиГ-29-6

Беларусь передала Минобороны Сербии четыре самолёта МиГ-29-8

Беларусь передала Минобороны Сербии четыре самолёта МиГ-29-10

Беларусь передала Минобороны Сербии четыре самолёта МиГ-29-12

# Беларусь-Сербия # Фотофакт

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