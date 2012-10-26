«Ребята, в Беларуси делайте что хотите, но не дай Бог затронете Евросоюз»

Новости Беларуси. Центр общественного мониторинга по строительству и эксплуатации будущей белорусской АЭС начал свою работу. Его приоритетная задача - контроль непосредственно на строительной площадке. А главный принцип работы состоит в том, чтобы любой мог найти ответы на свои вопросы.

Государство и общество объединили усилия для мониторинга окружающей среды при строительстве и эксплуатации первой отечественной АЭС. Как и во всем мире, этими вопросами займется специально созданный Общественный информационный центр.

Его сотрудники ждут всех, кому небезразлично, чтобы будущая станция работала в отрытом режиме. Открытость для так называемого «народного мониторинга» строительства и работы АЭС — практика общемировая. Кстати, общественный контроль за соблюдением всех мер безопасности в ядерной отрасли предусмотрен проектом строительства белорусской станции, что бы ни говорили разнообразные недоброжелатели.

Юрий Соловьев, руководитель общественного информационного центра по вопросам обеспечения экологической безопасности при строительстве и эксплуатации АЭС в Беларуси:

Мы считаем, что по уровню информирования людей в Беларуси работа ведется на самом высоком уровне. Чего не скажешь о многих странах-соседях, в частности, мы недавно столкнулись с такой парадоксальной ситуацией, но вполне объяснимой, когда некоторые, так называемые, наши белорусские экологи, с пеной у рта критикуют АЭС, будоражат общество, выступают, их за это Евросоюз носит на руках и хлопает в ладоши. Но стоило им поехать в Литву и попытаться там высказать свое мнение, прямо на границе аннулировали визы и отправили восвояси. Посыл абсолютно четкий. Ребята, в Беларуси – делайте что хотите, агитируйте, это приветствуется, но не дай Бог затронете Евросоюз.

На стройплощадку будущей АЭС общественный инфоцентр обещает регулярно водить представителей общественности, журналистов и независимых экспертов. Делегация от жителей Островца даже уже посещала две российские АЭС — Ленинградскую и Балаковскую. На очереди поездка на Калининградскую — близнец будущей белорусской.

Есть планы, чтобы на постоянной основе сотрудничать с экспертами Всемирной ассоциации операторов АЭС. На площадке строительства, где сейчас идет работы по подготовке котлована для первого энергоблока уже много сделано.

Владимир Горин, заместитель главного инженера ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции»:

Сейчас идут подготовительные работы к бетонированию или созданию фундаментной плиты первого энергоблока.

Виктор Дашкевич, ведущий научный сотрудник Объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны»:

Многолетние результаты показывают, что в Беларуси существует достаточно устойчивое и большое количество жителей, превышающее 50%, которые несмотря на Чернобыль, на все предыдущие события, понимают необходимость и положительно относятся к строительству АЭС.

Уже почти закончен сайт по общественному мониторингу строительства и эксплуатации АЭС. Он будет доступен на английском и русском языках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.