Разговоры Лукашенко и Меркель не дают покоя некоторым западным политикам. Наталья Эйсмонт развенчала фейки

Екатерина Забенько, СТВ: Так, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что якобы Александр Лукашенко во время телефонного разговора в понедельник, 15 ноября, с и.о. канцлера Германии выдвинул условие. Мол, прекращение миграционного кризиса на границах ЕС возможно лишь через признание его Президентом и отмену санкций. Это фейк. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт ответила МИДу Эстонии.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Было бы ниже достоинства Президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем «признании» в ходе разговоров сказано не было. Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко Президентом страны, такого вопроса не существует.

По ее словам, о процессе по решению проблемы беженцев в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат.