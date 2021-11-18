Разговоры Лукашенко и Меркель не дают покоя некоторым западным политикам. Наталья Эйсмонт развенчала фейки
Новости Беларуси. Разговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель не дают покоя некоторым западным политикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Так, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что якобы Александр Лукашенко во время телефонного разговора в понедельник, 15 ноября, с и.о. канцлера Германии выдвинул условие. Мол, прекращение миграционного кризиса на границах ЕС возможно лишь через признание его Президентом и отмену санкций. Это фейк. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт ответила МИДу Эстонии.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Было бы ниже достоинства Президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем «признании» в ходе разговоров сказано не было. Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко Президентом страны, такого вопроса не существует.
По ее словам, о процессе по решению проблемы беженцев в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат.
Наталья Эйсмонт:
Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им, возможно, предоставят достоверную информацию.
Стороны пришли к пониманию. Состоялся очередной телефонный разговор Лукашенко и Меркель. Подробнее здесь.