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Раскопки в районе братской могилы в центре Таллинна закончены

03 мая 2007 13:56
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Эстония разрешила России забрать останки советских воинов, если будут найдены их родственники. Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны страны. Раскопки в районе братской могилы в центре Таллинна закончены. Обнаружено 12 захоронений. Извлечённые останки будут переданы в распоряжение специалистов для идентификации. В случае если установить личности погребенных в могиле советских воинов не удастся с помощью обнаруженных личных вещей, предполагается провести генетическую экспертизу.

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