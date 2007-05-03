Споры о переносе "Бронзового солдата" добрались до Беларуси

Пикет против переноса памятника советскому солдату в Талине проходит у здания консульства Эстонии в Минске.

Организаторы заявляют, что, санкционированное городскими властями, мероприятие будет проходит ежедневно до 10 мая и призывают неравнодушных к событиям в Эстонии принять активное участие в пикете.

Сегодняшняя акция пока немногочисленная. Однако, собравшиеся сегодня, а это в основном ветераны и представители общественности считают, что её проведение в Беларуси особенно символично. Ведь кто как не белорусы, которые потеряли в этой войне треть населения, вправе выразить своё мнение против сноса памятника воину-освободителю. Участники мероприятия развернули советские и белорусские флаги, а также плакаты антифашистского содержания.

Скандал вокруг переноса "Бронзового солдата" принял неожиданный оборот. Объектами нападения стали уже российские дипмиссии. Причем, не только в государствах-участниках конфликта, но и в третьих странах. Накануне хулиганами было атаковано посольство Российской Федерации в Швеции. Неизвестные забросали булыжниками детскую площадку и автостоянку на его территории. В ответ, вечером того же дня неизвестные атаковали эстонское посольство в Москве. Его уже седьмые сутки пикетируют российские молодежные организации. Посольство России в Швеции уже потребовало от властей страны принять дополнительные меры по обеспечению безопасности дипмиссии.