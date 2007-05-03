Сотрудничество с Азербайджаном - хороший пример при взаимодействии с другими государствами

Сегодня завершающий день визита Александра Лукашенко в Азербайджан.

Сотрудничество с Азербайджаном может стать хорошим примером при взаимодействии Беларуси с другими государствами. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Баку с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

3 мая белорусский лидер посетит фонд Гейдара Алиева - первого президента республики. Посещение этого фонда - непременный пункт в маршруте всех иностранных делегаций, прибывающих в Баку. Александр Лукашенко намерен ознакомиться с музеем, который полностью посвящен жизнедеятельности общенационального лидера - Гейдара Алиева, и оставить запись в книге почетных гостей. Кстати, возглавляет фонд супруга действующего президента Ильхама Алиева.

Центральным событием сегодняшнего дня как ожидается, станет первая национальная выставка Беларуси в Азербайджане. Сейчас в Национальном олимпийском центре в Баку, который является крупнейшим выставочных залов страны, происходят последние приготовления к открытию экспозиции. Ее организаторы возлагают большие надежды на проведение этого форума, поскольку именно здесь в Баку они рассчитывают наладить связи с потенциальными партнерами. А представительность выставки подчеркивает тот факт, что здесь будут присутствовать два президента - Александр Лукашенко и Ильхам Алиев.