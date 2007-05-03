Политические титаны во Франции продолжают борьбу

3 мая ночью здесь состоялись решающие теледебаты двух соперников президентской гонки - Николя Саркози и Сеголен Руаяль. Это было интересное и показательное зрелище. В ходе дебатов Руаяль и Саркози обменялись мнениями по различным проблемам экономики и законодательства. Прозвучала и резкая критика в адрес друг друга. Так, Саркози упрекнул Руаяль в том, что она не достаточно хорошо умеет владеть собой для потенциальной главы государства. В свою очередь Руаяль раскритиковала деятельность Саркози в правительстве, в частности, в отношении национальной безопасности. Пока сложно сказать, кто победит на выборах. Шансы у кандидатов равны.