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Политические титаны во Франции продолжают борьбу

03 мая 2007 08:39
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3 мая ночью здесь состоялись решающие теледебаты двух соперников президентской гонки - Николя Саркози и Сеголен Руаяль. Это было интересное и показательное зрелище. В ходе дебатов Руаяль и Саркози обменялись мнениями по различным проблемам экономики и законодательства. Прозвучала и резкая критика в адрес друг друга. Так, Саркози упрекнул Руаяль в том, что она не достаточно хорошо умеет владеть собой для потенциальной главы государства. В свою очередь Руаяль раскритиковала деятельность Саркози в правительстве, в частности, в отношении национальной безопасности. Пока сложно сказать, кто победит на выборах. Шансы у кандидатов равны.

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