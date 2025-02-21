Прямой эфир

Раман Галоўчанка перадаў Прэзідэнту Уганды пасланне ад Аляксандра Лукашэнкі

21 февраля 2025 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь умацоўвае сувязі з краінамі далёкай дугі. Наша ўрадавая дэлегацыя працягвае працу ва Угандзе, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Дасягнуць дамоўленасцей аб шляхах развіцця нашых адносін – такую задачу перад удзельнікамі паставіў Прэзідэнт нашай краіны. Таму эканоміка – у цэнтры ўвагі на перамовах. 

Раман Галоўчанка перадаў Прэзідэнту Уганды пасланне ад Аляксандра Лукашэнкі-2

Раман Галоўчанка таксама перадаў Прэзідэнту Уганды пасланне ад Аляксандра Лукашэнкі. У ім беларускі лідар выказаў упэўненасць у тым, што сумеснымі намаганнямі мы створым спрыяльную аснову для перакладу адносін на новы якасны ўзровень. Па выніках двухбаковых сустрэч плануюць падпісаць важкі пакет дакументаў, якія датычацца сферы эканомікі, энергетыкі, адукацыі і АПК.

# Международная политика # Роман Головченко

Другие новости рубрики

Все новости
Головченко: мы были бы очень рады участвовать в социально-экономическом развитии Уганды
21 февраля 2025 13:36

Головченко: мы были бы очень рады участвовать в социально-экономическом развитии Уганды

Рачкоў: ПА АБСЕ заклікана быць аб'ектыўным форумам для раўнапраўнага дыялогу
21 февраля 2025 13:35

Рачкоў: ПА АБСЕ заклікана быць аб'ектыўным форумам для раўнапраўнага дыялогу

Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэзідэнтам Уганды
21 февраля 2025 11:13

Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэзідэнтам Уганды