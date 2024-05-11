Рачков: ситуация вокруг Беларуси требует вести подготовку Вооружённых Сил

Экономика Беларуси устойчиво развивается. Санкционная политика Запада результата не дала, наоборот, стала стимулом для налаживания новых контактов, укрепления партнерства с дружественными государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша экономическая безопасность – вопрос стратегический, как и укрепление обороноспособности страны. Международная обстановка требует адекватной реакции. Ответом современным вызовам и угрозам стали и совместные ядерные учения Беларуси и России. Об их проведении лидеры Союзного государства неспроста заявили публично, ведь коллективный Запад с особым рвением ищет повод для спекуляций. В свое время истерию подняли вокруг темы строительства, а затем и запуска БелАЭС, из раза в раз европейские политики негативно высказываются и по поводу совместных белорусско-российских учений.

Тем временем у наших границ продолжаются серьезные маневры стран НАТО. Группировка насчитывает более 90 тысяч военных. В Европе отрабатывают в том числе вопрос применения ядерных сил. Более того, все чаще звучит тема возможного введения сил Североатлантического альянса на территорию Украины. Однако надо понимать, что подобные политические игры ведут только к эскалации напряженности в регионе. Хотя ситуация и без того непростая: под руководством Вашингтона Польша и страны Прибалтики подходят все ближе к нашим границам.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы очень внимательно относимся к изучению, мониторингу военно-политической обстановки в регионе, мы понимаем складывающуюся ситуацию вокруг страны с учетом СВО, которая осуществляется Россией в Украине. Это накладывает серьезный отпечаток и обуславливает быть всегда внимательными и осуществлять подготовку Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Президент неоднократно обращал внимание на то, что условные красные линии для недружественных стран обозначать не намерен. Ведь есть общепринятая черта, в случае пресечения которой Беларусь нанесет противнику неприемлемый ущерб. Речь о государственной границе. Для этого у нас достаточно обычного вооружения. Тактическое же ядерное оружие является элементом сдерживания. Лукашенко: ядерное оружие для Беларуси и России – исключительно оружие сдерживания. Подробности.