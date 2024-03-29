Польша и Литва двое суток не пропускают из Беларуси автобус с детским молдавским хором
Министерство иностранных дел Беларуси следит за ситуацией, развернувшейся на польской и литовской границах. Контрольные службы сопредельных стран уже практически двое суток не пропускают в ЕС автобус с участниками молдавского детского хора «Рапсодия», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята выступали сначала в Польше, а затем в Минске. Теперь они не могут вернуться домой. На польской границе автобус развернули. На литовской хору также отказали в проезде, поскольку «Коллектив представляет угрозу литовской государственности».
Наталья Барабанщикова, основатель студии-хора «Рапсодия» (Молдова):
Сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польшу – Польша нас не пустила. Существует какой-то закон, о котором никто не знает у нас в стране, что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, то не можем выехать из Беларуси. Наше Посольство посоветовало нам проехать через Литву, мол, здесь это возможно. Вот мы возвращаемся с границы Литвы, которая возвращает нас обратно в Беларусь. Вернуться в Молдову мы не можем никак. Нас охраняют автоматчики, дети хотят в туалет, никого не выпускают.
Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны подчеркнули, что мы готовы оказать молдавским партнерам возможное и необходимое содействие.