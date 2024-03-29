Польша и Литва двое суток не пропускают из Беларуси автобус с детским молдавским хором

Министерство иностранных дел Беларуси следит за ситуацией, развернувшейся на польской и литовской границах. Контрольные службы сопредельных стран уже практически двое суток не пропускают в ЕС автобус с участниками молдавского детского хора «Рапсодия», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята выступали сначала в Польше, а затем в Минске. Теперь они не могут вернуться домой. На польской границе автобус развернули. На литовской хору также отказали в проезде, поскольку «Коллектив представляет угрозу литовской государственности».