ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов в члены Совета Республики

В Беларуси идет формирование Совета Республики восьмого созыва и подготовка к ВНС. Выдвижение кандидатов в сенаторы завершилось, 28 марта ЦИК рассмотрит вопрос об их регистрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деятельность верхней палаты парламента крайне важна, именно сенаторы наделены правом принимать меры по развитию местного самоуправления, анализировать работу местных Советов депутатов и отменять решения, не соответствующие законодательству. Четкие задачи перед парламентом и органами власти на местах поставлены Президентом: оперативно и решительно реагировать на резонансные проблемы в регионах, владеть обстановкой, оказывать на нее влияние.