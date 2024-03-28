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ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов в члены Совета Республики

28 марта 2024 06:11
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В Беларуси идет формирование Совета Республики восьмого созыва и подготовка к ВНС. Выдвижение кандидатов в сенаторы завершилось, 28 марта ЦИК рассмотрит вопрос об их регистрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов в члены Совета Республики-1

Деятельность верхней палаты парламента крайне важна, именно сенаторы наделены правом принимать меры по развитию местного самоуправления, анализировать работу местных Советов депутатов и отменять решения, не соответствующие законодательству. Четкие задачи перед парламентом и органами власти на местах поставлены Президентом: оперативно и решительно реагировать на резонансные проблемы в регионах, владеть обстановкой, оказывать на нее влияние.

ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов в члены Совета Республики-4

В списках кандидатов в члены Совета Республики от каждой области и столицы те, кому доверяют люди: руководители предприятий и хозяйств, государственные служащие, ученые, врачи и педагоги. Центральная избирательная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения, составляет об этом заключение. На заседании будет принято решение о регистрации кандидатами в члены Совета Республики или мотивированный отказ в ней.

# Государственная политика

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