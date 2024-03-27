Азарёнок: какие все гуманистичные! Ушки жалко. Особенно америкосы. Повылазили защитники прав!

Сейчас время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ой, какие все сердобольные. Какие все нежные. Какие все гуманистичные. Ушки жалко. Ласковые какие. Особенно америкосы. Повылазили защитники прав, глиномесы, смоктуны. Утрите слезы. Будем бить в глаз. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Это вечное скотство интеллигентствующих. Еще с XIX века. Когда Засулич стреляла в петербургского губернатора – визг поднялся. Не сметь казнить. Все прогрессивное человечество. Нравы. Кукареку. Кококо. Мы должны быть выше. Добрее. И присяжные под аплодисменты оправдали. И чем закончилось? Так вот, надо было сначала на реях вешать террорюг и сражу же интеллигентствующим оправдателям – по методике Петра Великого.

Ну, ручки твои мы оставим на закуску. Ногти срывать – дело пустое. А вот каждый пальчик молоточком дробить – дело продолжительное. На ножки твои мы наденем сапожок испанский. Писюн твой на шею повесим вместо галстука. А вот этот кончик тепленький – этот кончик самолично государь вставит меж ягодиц твоих белоснежных. Григорий Азаренок:

Мы вновь сегодня говорим о терроре. А он понимает только один язык – пулю, ток и шок. И решительные, бескомпромиссные, беспощадные удары. Любой намек на толерастию, любой намек на оправдание – вы тут же проиграли. Пошла по миру волна навозная. Оправдания. Так Рашке и надо. Хорошо. Ура. И не от отбитого быдла. Все те же – интеллигентствующие.

– Галоўная якая мэта для Беларусі, Украіны? Каб агрэсар быў знішчаны. Згаджаецеся з гэтым ці не?

– Так, але ж Украіна тут пры чым?

– Згаджаецеся вы з фактам, што галоўная мэта вайны ва Украіне, каб Расія як краіна была знішчана?

– Згаджаюся.

– Згаджаецеся з тым фактам, што гэтае знішчэнне Расіі як агрэсара не магчыма без ахвяраў сярод мірных жыхароў?

– На жаль, так і ёсць.

– У тым, каб знішчыць гэтага агрэсара, вы будзеце абмяжоўваць сябе ў сродках?

– Будзем імкнуцца, каб мірнае насельніцтва не пацярпела.

– Такога не бывае. Вот это совести нации, барацьбіты за незалежнасць, свядомыя, лучшие люди. Я б хотел, чтоб Усов сожрал свое ухо. Свиное. Любой сторонник этой идеологии – не потенциальный, а уже готовый террорист. Любой блудолиз на Ластовских и БНР, Дуж-Дужевских и прочую адраджэнскую бредятину – он автоматически сторонник Гитлера и Бандеры, Островского и Кушеля. Там нет разницы. И нет того или другого сорта лайна. Они все – террористическая мерзость. Вот инстасамка. Старая кошелка. Падаль. Вы скажете – ну тупица-одуванчик? А я скажу – она уже детоубийца.