Азарёнок: какие все гуманистичные! Ушки жалко. Особенно америкосы. Повылазили защитники прав!

Сейчас время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ой, какие все сердобольные. Какие все нежные. Какие все гуманистичные. Ушки жалко. Ласковые какие. Особенно америкосы. Повылазили защитники прав, глиномесы, смоктуны. Утрите слезы. Будем бить в глаз.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Это вечное скотство интеллигентствующих. Еще с XIX века. Когда Засулич стреляла в петербургского губернатора – визг поднялся. Не сметь казнить. Все прогрессивное человечество. Нравы. Кукареку. Кококо. Мы должны быть выше. Добрее. И присяжные под аплодисменты оправдали. И чем закончилось? Так вот, надо было сначала на реях вешать террорюг и сражу же интеллигентствующим оправдателям – по методике Петра Великого.
Ну, ручки твои мы оставим на закуску. Ногти срывать – дело пустое. А вот каждый пальчик молоточком дробить – дело продолжительное. На ножки твои мы наденем сапожок испанский. Писюн твой на шею повесим вместо галстука. А вот этот кончик тепленький – этот кончик самолично государь вставит меж ягодиц твоих белоснежных.
Григорий Азаренок:
Мы вновь сегодня говорим о терроре. А он понимает только один язык – пулю, ток и шок. И решительные, бескомпромиссные, беспощадные удары. Любой намек на толерастию, любой намек на оправдание – вы тут же проиграли.
Пошла по миру волна навозная. Оправдания. Так Рашке и надо. Хорошо. Ура. И не от отбитого быдла. Все те же – интеллигентствующие.
– Галоўная якая мэта для Беларусі, Украіны? Каб агрэсар быў знішчаны. Згаджаецеся з гэтым ці не?
– Так, але ж Украіна тут пры чым?
– Згаджаецеся вы з фактам, што галоўная мэта вайны ва Украіне, каб Расія як краіна была знішчана?
– Згаджаюся.
– Згаджаецеся з тым фактам, што гэтае знішчэнне Расіі як агрэсара не магчыма без ахвяраў сярод мірных жыхароў?
– На жаль, так і ёсць.
– У тым, каб знішчыць гэтага агрэсара, вы будзеце абмяжоўваць сябе ў сродках?
– Будзем імкнуцца, каб мірнае насельніцтва не пацярпела.
– Такога не бывае.
Вот это совести нации, барацьбіты за незалежнасць, свядомыя, лучшие люди. Я б хотел, чтоб Усов сожрал свое ухо. Свиное.
Любой сторонник этой идеологии – не потенциальный, а уже готовый террорист. Любой блудолиз на Ластовских и БНР, Дуж-Дужевских и прочую адраджэнскую бредятину – он автоматически сторонник Гитлера и Бандеры, Островского и Кушеля. Там нет разницы. И нет того или другого сорта лайна. Они все – террористическая мерзость.
Вот инстасамка. Старая кошелка. Падаль. Вы скажете – ну тупица-одуванчик? А я скажу – она уже детоубийца.
Уже начали мне писать. Я сказала: доброе утро. «А у нас не доброе, у нас «Крокус». А в Украине два года «Крокус». И мы все живем. Подробности здесь.
Может, она и выглядит как предмет нижнего белья второй свежести и третьего сорта из секонд-хенда и ничего тяжелее ойфончика в руки не возьмет, но она – дрянь – обменяет террорюге деньги, подвезет, да просто в поддержку комментарий напишет. И вот когда убьют вашего ребенка – что вы захотите с ней сделать? Так пусть ГУБОП ее спрячет.
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