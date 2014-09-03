Путин и Порошенко в телефонном разговоре обсудили меры для прекращения кровопролития на юго-востоке Украины

Новости Украины. К ситуации в Украине. Здесь установилось, как его уже окрестили журналисты, «сомнительное перемирие».

Петр Порошенко и Владимир Путин 3 сентября в очередной раз вернулись к теме перемирия. В телефонном разговоре главы государств обсудили первоочередные меры для прекращения кровопролития на юго-востоке Украины.

Правда, уже спустя некоторое время после того, как обе стороны провели переговоры, в сообщении пресс-служб появились некоторые разночтения.

По сообщению пресс-службы украинского лидера, результатом разговора стала договоренность о постоянном прекращении огня на Донбассе. В дальнейшем эта формулировка была изменена на «режим прекращения огня».

Что вкладывается в понятие «режим прекращения огня», украинская пресс-служба не поясняет. В официальных российских же источниках ничего не сказано о такой договоренности.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: «Путин и Порошенко действительно обсудили шаги, которые бы способствовали прекращению огня между ополченцами и украинскими силовиками. Мол, договариваться о прекращении огня Россия не может физически, поскольку не является стороной конфликта». Но в обеих версиях отмечается, что точки зрения президентов двух стран о возможных путях выхода из тяжелой кризисной ситуации в значительной степени совпадают.

На заявление украинских властей отреагировали и представители ополчения.

Лидеры самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что готовы перейти от военного сопротивления к переговорам, если Киев действительно будет соблюдать свои обещания.

Пока же ни одна из сторон противостояния оружие не сложила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее 20 июня 2014 года между правительством Украины и ополченцами было достигнуто соглашение о семидневном перемирии на юго-востоке страны. В дальнейшем президент Украины Петр Порошенко продлил режим неприменения силы до 30 июня. Однако это не помогло урегулировать конфликт. Тем временем нынешнее перемирие ряд экспертов уже назвали несостоявшимся.