Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

На наших чувствах снова пытаются играть. Ничего нового и существенного в беглых штабах предложить не могут. Кризис идей, затянувшийся на десятилетия. Еўразвяз, палітвязні, война в Украине и миграционный кризис. В этом обвиняют действующую систему власти.

Хорошо, давайте разбираться! Пройдемся по этим фейкам. Ну, что нашему обществу до того, что наказание отбывают те, кто хотел изменить уклад нашей страны. И неважно, за идею или за деньги. Своими заблуждениями они вели нас к хаосу. Общественным и политическим девиациям. Все оппозиционные движения и националистические фронты лишь ухудшили жизнь в странах постсоветского пространства. Другие интересы, кроме как прозападные, центры евроатлантических сил не финансируют. А всем руководителям этих движений, пытающихся высмеять аксиому геополитического противостояния, один лишь вопрос – а за что вас финансируют. Не передергивайте смыслы.

Попробуйте – потом не обижайтесь! Лукашенко ответил на планы беглых напасть на Беларусь с оружием.

Это цугцванг спадарства. Что бы вы ни говорили и с кем бы ни ручкались в брюссельских интерьерах, пиарясь на людях, находящихся в менее комфортных условиях, помочь им вернуться к нормальной и привычной жизни может только процедура, легализованная Лукашенко через институты действующей власти. Вот и первое лицо государства 18 января подписал акт о помиловании. Очередной акт.