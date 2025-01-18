В Могилёве назвали победителя первого блогерского реалити-шоу

Звание лучшего блогера страны и чемодан денег в подарок. В Могилеве прогремел финал первого уникального реалити-шоу, которое стало настоящим событием в мире отечественного контента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце 2024 года в Беларуси появилась первая «Фабрика блогеров». Заявки на участие подали более 2 тысяч человек из разных стран, жюри отобрало лишь 15 лучших. Во время конкурса контент-мейкеры жили в блогерском доме под прицелом камер, проходили мастер-классы и получали задания. Они научились играть в хоккей, выпустили свою блогерскую колбасу, доили коров, кололи дрова – с телефонами в руках, чтобы нон-стоп создавать контент, который собрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Сергей Лосев, блогер:

Для меня больше всего запомнился тот случай, когда мы играли в хоккей на «Бобруйск-Арене» с профессиональной командой «Динамо-Шинник». Я никогда в жизни этого не пробовал, но после этого я стал ходить на каток и учиться ездить на коньках. Я в восторге!

Анна Клинцевич, блогер:

То, что обычные люди в жизни не замечают – мы смогли посмотреть, окунуться. Заводы, хоккей, наша оборона – все на свете. В обычной жизни я бы этого не попробовала, а на «Фабрике» я все ощутила на себе. Финал – красивая и яркая точка проекта – в эти минуты развернулся на площади Единства в Могилеве, объединив порядка 10 тысяч человек. Гостям предложили разогреться на молодежной дискотеке и спеть любимые хиты. Прямо на сцене блогеры разыграли ценные подарки: от умных часов до роботов-пылесосов. И вот он долгожданный момент.