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В Могилёве назвали победителя первого блогерского реалити-шоу

18 января 2025 18:07
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Звание лучшего блогера страны и чемодан денег в подарок. В Могилеве прогремел финал первого уникального реалити-шоу, которое стало настоящим событием в мире отечественного контента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве назвали победителя первого блогерского реалити-шоу-2

В конце 2024 года в Беларуси появилась первая «Фабрика блогеров». Заявки на участие подали более 2 тысяч человек из разных стран, жюри отобрало лишь 15 лучших. Во время конкурса контент-мейкеры жили в блогерском доме под прицелом камер, проходили мастер-классы и получали задания. Они научились играть в хоккей, выпустили свою блогерскую колбасу, доили коров, кололи дрова – с телефонами в руках, чтобы нон-стоп создавать контент, который собрал миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. 

В Могилёве назвали победителя первого блогерского реалити-шоу-4

Сергей Лосев, блогер:
Для меня больше всего запомнился тот случай, когда мы играли в хоккей на «Бобруйск-Арене» с профессиональной командой «Динамо-Шинник». Я никогда в жизни этого не пробовал, но после этого я стал ходить на каток и учиться ездить на коньках. Я в восторге! 

В Могилёве назвали победителя первого блогерского реалити-шоу-6

Анна Клинцевич, блогер:
То, что обычные люди в жизни не замечают – мы смогли посмотреть, окунуться. Заводы, хоккей, наша оборона – все на свете. В обычной жизни я бы этого не попробовала, а на «Фабрике» я все ощутила на себе.

Финал – красивая и яркая точка проекта – в эти минуты развернулся на площади Единства в Могилеве, объединив порядка 10 тысяч человек. Гостям предложили разогреться на молодежной дискотеке и спеть любимые хиты. Прямо на сцене блогеры разыграли ценные подарки: от умных часов до роботов-пылесосов. И вот он долгожданный момент.

В Могилёве назвали победителя первого блогерского реалити-шоу-8

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Вместе с нашими блогерами постарались показать красоту нашего края, людей и предприятий. Удалось или нет судить вам. Но на мой взгляд – все получилось.

Главный приз – денежная премия в 20 000 рублей достается Анне Клинцевич. В сети она Баба Нюра, а по другую сторону экрана – 24-летняя минчанка, жена и мама. Свой блог Анна завела год назад, символично – с годовалой дочкой на руках. Теперь так и растут вместе: девочка и охваты аудитории. Подписчиков Баба Нюра покоряет юмором и деревенским колоритом.

# Анатолий Исаченко # блогеры

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