Евгений Пустовой, политический обозреватель:

«Про Украинский конфликт. Правильная реакция нашей власти на попытку госпереворота позволила избежать этого сценария в нашей стране, а беглые зазывалы обязательно нас бы присовокупили к этой безликой территории анти-Россия». И никто из политиков так часто и откровенно не призывал к миру, как наш Президент.

И прекратите манипулировать белорусами, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Не наши политики и дипломаты призывали жителей Ближнего Востока на заработки к себе. Не наши летчики сыпали бомбы на головы детей Сирии. И не наши миротворцы, убегая из Афганистана, бросали своих сторонников на взлетной полосе. Евроатлантический гуманизм во всей красе, зато собачкам будут шить болоневые курточки. Там у них время квир-политики, квир-людей, квир-идей и квир-смыслов. И их плебеи рвутся управлять нами. Не получится. Люди сами голосуют, за какой они путь развития.