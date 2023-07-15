Пустовой: мы – цивилизация хлеба, и не только насущного

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Паважаныя, добрыя, мілыя, родныя беларусы, настоящие братья и настоящие друзья россияне, наши украинцы. Вот чтобы такое сказать, чтобы мы поняли, что мы-то в земном Эдеме. И белорусам в отличие от русских и украинцев даже не надо воевать за это. Надо просто сохранить эту атмосферу радости. Песня – это признак здоровья. Наши предки всегда пели. В печали, в радости, в работе. Религиозные песнопения и обрядовые куплеты. В них код нашей жизни. Если достойные, двигающие к доброму, к созиданию песни звучат с больших сцен, значит, теплится жизнь и есть будущее.
О песне как отражении политики. О главном в смысле Первом и событиях, которые касаются каждого из нас. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.
Евгений Пустовой
Вижу и слышу гневливый комментарий: не до песен. Славяне себя убивают. Ну да, белорусы не участвуют в этой схватке. Но мы воюем за наш мир. Действительно за мир надо воевать. На всех фронтах, ментальном тоже. Тем более сейчас.
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