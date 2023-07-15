Пустовой: мы – цивилизация хлеба, и не только насущного

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Паважаныя, добрыя, мілыя, родныя беларусы, настоящие братья и настоящие друзья россияне, наши украинцы. Вот чтобы такое сказать, чтобы мы поняли, что мы-то в земном Эдеме. И белорусам в отличие от русских и украинцев даже не надо воевать за это. Надо просто сохранить эту атмосферу радости. Песня – это признак здоровья. Наши предки всегда пели. В печали, в радости, в работе. Религиозные песнопения и обрядовые куплеты. В них код нашей жизни. Если достойные, двигающие к доброму, к созиданию песни звучат с больших сцен, значит, теплится жизнь и есть будущее.

О песне как отражении политики. О главном в смысле Первом и событиях, которые касаются каждого из нас. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.