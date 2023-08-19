Выборы во время войны. Украинцы не поддержат Зеленского? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, СТВ:

Выборы на крови. Почему в Киеве вдруг стали активно готовиться к избирательной кампании и что это означает для хода конфликта?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Смысла никакого в этих выборах нет. Украина потеряла суверенитет, Зеленский ничего не решает.

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана:

Огромное количество ошибок и просчетов не дадут украинцам никакого шанса поддержать товарища Зеленского.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если выборы пройдут в ближайшее время, то кто-то из военных. Буданов или еще кто-то станет президентом. Олег Гайдукевич:

Вот, стоит политик, который независим, поэтому в отношении его уголовные дела, потому что он отстаивал национальные интересы Украины.

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

Ты хоть из штанов выпрыгни, но когда лидера партии помещают под домашний арест, возбуждаются уголовные дела, закрывается телеканалы, берутся радикальные националистические группировки, подконтрольные СБУ, начинают избивать людей на улицах и так далее, то, конечно, участвуй в выборах.

Франц Клинцевич:

Что сегодня на Львовщине говорят? На Львовщине сегодня люди, которые нас ненавидят, ненавидят русских и так далее, они говорят: слушайте, как сделать так, чтобы вернуться во времена Януковича? Олег Волошин:

Что требовалось? Начать выполнять пресловутые Минские соглашения, прекратить огонь на Донбассе!

Александр Лукашенко:

Войну предотвратить можно было. Я был между вами и Россией все время. Самая яркая иллюстрация – это встреча здесь «Нормандской четверки». Все, договорились, давайте в этом направлении действовать. Почему не делали?