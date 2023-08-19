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Выборы во время войны. Украинцы не поддержат Зеленского? Анонс «САСС уполномочен заявить»

19 августа 2023 13:15
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Выборы во время войны. Украинцы не поддержат Зеленского? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Выборы на крови. Почему в Киеве вдруг стали активно готовиться к избирательной кампании и что это означает для хода конфликта?

Выборы во время войны. Украинцы не поддержат Зеленского? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Смысла никакого в этих выборах нет. Украина потеряла суверенитет, Зеленский ничего не решает.

Выборы во время войны. Украинцы не поддержат Зеленского? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана:
Огромное количество ошибок и просчетов не дадут украинцам никакого шанса поддержать товарища Зеленского.

Выборы во время войны. Украинцы не поддержат Зеленского? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если выборы пройдут в ближайшее время, то кто-то из военных. Буданов или еще кто-то станет президентом.

Олег Гайдукевич:
Вот, стоит политик, который независим, поэтому в отношении его уголовные дела, потому что он отстаивал национальные интересы Украины.

Выборы во время войны. Украинцы не поддержат Зеленского? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:
Ты хоть из штанов выпрыгни, но когда лидера партии помещают под домашний арест, возбуждаются уголовные дела, закрывается телеканалы, берутся радикальные националистические группировки, подконтрольные СБУ, начинают избивать людей на улицах и так далее, то, конечно, участвуй в выборах.

Выборы во время войны. Украинцы не поддержат Зеленского? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Франц Клинцевич:
Что сегодня на Львовщине говорят? На Львовщине сегодня люди, которые нас ненавидят, ненавидят русских и так далее, они говорят: слушайте, как сделать так, чтобы вернуться во времена Януковича?

Олег Волошин:
Что требовалось? Начать выполнять пресловутые Минские соглашения, прекратить огонь на Донбассе!

Выборы во время войны. Украинцы не поддержат Зеленского? Анонс «САСС уполномочен заявить»-19

Александр Лукашенко:
Войну предотвратить можно было. Я был между вами и Россией все время. Самая яркая иллюстрация – это встреча здесь «Нормандской четверки». Все, договорились, давайте в этом направлении действовать. Почему не делали?

Выборы во время войны. Украинцы не поддержат Зеленского? Анонс «САСС уполномочен заявить»-22

Олег Гайдукевич:
Кто заинтересован, чтобы Украина была сильной, независимой, мощной? Это Беларусь и Россия.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». В воскресенье, 20 августа, в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Олег Гайдукевич # Олег Волошин # Франц Клинцевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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